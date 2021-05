FOTO: Drvel po klancu na AC, z njega padali betonski zidaki

7.5.2021 | 12:30

Foto: PU Novo mesto

Policisti PPP Novo mesto so bili včeraj obveščeni, da je na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod s tovornega vozila padlo več zidakov. O nevarnih razmerah so takoj obvestili pristojne službe, ki so območje zavarovale in odstranile razsuti tovor. Zaradi hitrega odziva in previdnosti ostalih udeležencev se k sreči ni zgodila prometna nesreča.

Policisti so ugotovili, da je do razsutja betonskih zidakov prišlo zaradi nepravilno zavarovanega tovora. Ob kontroli tahografa v tovornem vozilu je bilo ugotovljeno, da je 40-letni voznik na tem odseku po klancu navzdol vozil s hitrostjo 129 km/h, kljub temu da je hitrost za to skupino vozil omejena na 80 km/h, prekoračil pa je tudi čas dovoljene vožnje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in uvedli prekrškovni postopek tudi zoper pravno osebo.

NA PU Novo mesto ob tem opominjajo, da zakon o pravilih cestnega prometa v 74. členu določa, da tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa; ne povzročajo škode na cesti in objektih; ne onesnažujejo okolja; ne zmanjšujejo stabilnosti vozila; ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno; ne zmanjšujejo preglednosti vozniku in se ne razsipajo ali padajo z vozila.

Grozil, da ga bo ubil

Metliške policiste so sinoči okoli 20. ure poklicali na pomoč iz stanovanjske hiše v Metliki, kjer naj bi opit moški oškodovancu grozil, da ga bo ubil. Takoj so odšli na kraj, zbrali obvestila in 41-letnega kršitelja izsledili. Med postopkom je moški nadaljeval z nedostojnim vedenjem in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Cerkljah ob Krki je v noči na četrtek nekdo skozi vrata vlomil v prostore prodajalne in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

V noči na četrtek je v Dolenjih Kamencah na območju PP Novo mesto neznanec vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel kosilnico, motorno žago, samokolnico in sekiro. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

V Kočevju je neznani storilec vlomil v klet in ukradel okoli 1000 metrov različnih električnih vodnikov. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Skrita pod odejo

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljala voznica osebnega avtomobila švicarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in v vozilu na zadnjem sedežu odkrili državljanko Sirije, ki se je skrita pod odejo poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. 34-letni državljanki Švice so zaradi kršitev določil Zakona o tujcih izdali plačilni nalog, državljanko Sirije pa so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.