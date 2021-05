DOS nadaljuje z zbiranjem denarja za kolesa

7.5.2021 | 18:10

Po petih etapah in petih dneh zadovojni na cilju v Novem mestu: (Foto: Sportida/www.dos.si)

Krško, Novo mesto - Največja vseslovenska kolesarska vožnja - DOS 2021 se je sicer zaključila s prihodom karavane v Novo mesto na praznični prvi maj, a se je ekipa dobrodelnega kolesarjenja okoli Slovenije odločila, da akcijo zbiranja denarja za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, poimenovano Pot za srečo otrok, podaljša do 21. maja, ko se bo tudi uradno zaključila s tiskovno konferenco v Ljubljani.

Letošnji DOS je bil razdeljen na pet dni in na pet etap, 20 kolesarjev, med njimi tudi pobudnika, ultramaratonska kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega pa je odvozilo vseh 1225 kilometrov. Zupi, idejni oče DOS-a, je bil s številom udeležencev več kot zadovoljen. »Veseli me, da so posamezniku premikali svoje meje. Tako po številu odvoženih etap kot po kilometrih in psihični pripravljenosti. DOS je znova dokazal, da je veliko več kot zgolj kolesarka vožnja.«

»Vitezi«, kot jih je poimenoval Zupi, so vseh pet dni složno garali na kolesu, vsak dan v povprečju 10 ur ter med 250 in 300 kilometri. Na prvi etapi so takoj po štartu bili deležni preizkušnje z vetrom, dežjem in tremi stopinjami, a ekipa je uspešno kljubovala vremenu in naslednje štiri etape bili deležni bolj prijaznih vremenskih pogojev. »Enotni smo bili, da je za dober namen vredno potrpeti in 'oddelati' svoj del posla,« je poudaril Zupi.

Slovenska karitas, partnerica v projektu DOS 2021, je Slovenijo razdelila na šest regij in vsaka lokalna izpostava je izbrala otroka, ki bo prejel novo kolo. »Že po zaključku tretje etape so nas iz Karitas razveselili s podatkom, da smo za 100 odstotkov presegli načrtovan cilj. Kolesarji so s svojim zbrali denar ne za šest, temveč za že za 12 koles! Ker pa želi DOS ekipa omogočiti lepšo športno prihodnost čim več otrokom, smo se odločili za podaljšanje akcije,« je zadovoljno dejal Dami Zupi.

Zato pozivajo vse, da jim pomagate osrečiti še več otrok. To storite z nakazilom na TRR račun Karitas: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: 00 905, Namen: ZA KOLO. Denar pa zbirajo tudi s SMS sporočili ZAkolo5 na 1919,

Kot zanimivost naj navedemo, da si je spletni prenos vseh petih etap ogledalo preko 100.000 ljudi.

M. Ž.