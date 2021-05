Konzorcij devetih občin za vzpostavitev pametnih skupnosti

7.5.2021 | 14:35

Župani in županja konzorcija (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Občine Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Ribnica, Semič, Sodražica in Velike Lašče so oblikovale konzorcij za skupni prehod v digitalizacijo delovanja in pametne skupnosti prihodnosti. Prvi skupni korak konzorcija je oblikovanje projektov za prijavo na prvi javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Projekt Zeleno, varno in digitalizirano okolje, v vrednosti 1 milijona evrov, ki ga je v sodelovanju z Inštitutom za digitalizacijo (IPM Digital) pripravil konzorcij občin, se osredotoča na inovativne rešitve in digitalizacijo ravnanja z odpadki ter skrb za okolje.

Sodelovanje večine občin, ki so trenutno vključene v konzorcij, se je začelo že v lanskem letu, po objavi razpisa Ministrstva za javno upravo RS februarja letos, pa so pospešeno stekle priprave za oblikovaje skupnih ciljev. Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, ki kot nosilna občina konzorcija koordinira aktivnosti, je na današnji predstavitvi konzorcija v Kočevju povedal:

»Skoraj tri mesece so predstavniki vseh devetih občin zelo aktivno pripravljali demonstracijske pilote in prijavo projekta, za katero smo vedeli, da bo zelo zahtevna. Veliko je bilo usklajevanja in dogovarjanja, potrebni so bili tudi določeni kompromisi, za potrpežljivost in vložene napore se vsem iskreno zahvaljujem. Poudariti pa moramo, da smo hitro našli skupne točke in cilje, zato sem optimističen, da smo uspeli pripraviti res dober projekt, da bomo uspešno pridobili sredstva za zastavljene cilje in predvsem, da bomo projekt tudi uspešno izvedli in na področju digitalizacije sodelovali še naprej. Zato se že veselim avgusta 2021, ko bo sprejeta odločitev ministrstva o sofinanciranju projektov in ko se naše delo zares začne.«

Z digitalnimi rešitvami bo največ pridobilo lokalno okolje vsake sodelujoče občine, saj so prav prebivalci končni uporabniki in tisti, ki jim bodo vpeljane rešitve tudi v največjo korist, sporočajo iz občine Kočevje.

Glede na dejstvo, da gre za prvega izmed številnih napovedanih razpisov za področje pametnih skupnostih, vsi sodelujoči izražajo upanje, da bodo s skupnim nastopom in tesnim sodelovanjem odprli pot nadaljnjemu uspešnemu črpanju evropskih sredstev namenjenih digitalizaciji mest in podeželja.

Projekt Green LAB - Zeleno, varno in digitalizirano okolje

Pilotni projekti s katerimi se konzorcij prijavlja na javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti pokrivajo področja digitalne kakovosti življenja, digitalne varnosti in inteligentni odvoz odpadkov. Digitalna kakovost življenja, je prvi pilot, ki vključuje vse občine konzorcija, razdeljen pa je na dve podpodročji. Prvo področje zajema meritve radona v zaprtih javnih objektih, povezane pa bodo tudi s podatki druge aktivnosti, merjenjem zraka. Slednje bo spremljalo kakovost zraka v notranjih in zunanjih prostorih za iskanje korelacije ali obstaja lokalna onesnaženost, nepravilnosti ali okvare infrastrukture, ki negativno vplivajo na zdravje občanov. Zbrani podatki bodo služili tudi za zaznavanje aktivnosti individualnih kurišč – nedovoljen sežig komunalnih odpadkov. Drugi pilot zajema digitalno varnost, ki prav tako vključuje vse občine, namenjen pa je predvsem optimizaciji zimske službe za ceste. Senzorji za spremljanje zamrzovanja cest, predikcijo zmrzovanja na ključnih odsekih in merjenje ustrezne soljenosti cestišča bodo pripomogli k dinamičnemu posipanju. Senzorji za višino snega, napoved snega, tip snega pa bodo omogočali aktivacijo plužnih služb, z beleženjem podatkov pa bo zagotovljeno tudi dokazovanje, da so bile ceste pravočasno splužene. Inteligentni odvoz odpadkov, kot tretji pilot, vključuje vse občine z izjemo Velikih Lašč. V ospredju je problem prepolnih zabojnikov na ekoloških otokih in na turističnih lokacijah. Prekomeren odvoz praznih zabojnikov na odročnih lokacijah pa predstavlja velik strošek komunalnih služb, zato bo v okviru projekta razvit inteligentni senzorski sistem za nadzor stanja zabojnikov na daljavo v realnem času in platformo z aplikacijo za optimizacijo odvoza odpadkov. Poleg tega bo sistem prožil alarme v primeru vandalizma (prevračanje ali požig), kar še dodatno pripomore k zaščiti okolja.

Delujoče aplikativne rešitve za uporabnike in nadzorni centri bodo le ena izmed koristi za vse članice konzorcija. Izboljšano bo stanje glede odvoza odpadkov in skrbi za okolje, prometna varnost in večja odzivnost zimskih interventnih služb v celotni regiji, boljše bo poznavanje vremenskih razmer in kakovosti zraka v odprtih in zaprtih prostorih. Projekt bo prinesel tudi druge pozitivne učinke, kot je na primer dvig digitalnih kompetenc in nova znanja s področja digitalizacije, enotni standardi in znanje za izmenjevanje podatkov, podrobna tehnična specifikacija, ki bo na voljo tudi za ponovno uporabo, točno določen nabor podatkov in vtičnikov za povezovanje (API) ter pregled izzivov in konkretne rešitve za povezovanje različnih sistemov kot so npr. okoljska senzorika, prometna varnost, ravnanje z odpadki itd. Demonstracijski pilotni projekti naslavljajo problematiko lokalnega okolja celotne regije, lotili pa so se jih korenito in strateško z namenom zagotovitve uspešne vpeljave in optimalnih rezultatov, ki bodo nam in našim otrokom, vnukom zagotovili varnejše, čistejše in predvsem zdravo življenjsko okolje, še pojasjujejo v Kočevju.

Zadovoljstvo nad ustanovitvijo konzorcija je v izjavi za javnost izrazil tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek. Kot pravi, je vesel, da so stopili skupaj in naredili korak naprej tudi na področju digitalizacije. "Čas je šel naprej in nedvomno moramo stopiti z njim. Za nami je mnogo usklajevanja za pripravljanje dokumentacije, zato se veselim začetka projekta. V vsakem primeru pa bomo delali v smeri digitalizacije še naprej," so povzeli županove besede.

