AVDIO: O zemlji za parkirno hišo in stavbi za državne organe

O zemlji za parkirno hišo in stavbi za državne organe

7.5.2021 | 16:30

Minister Koritnik je novomeškemu županu predstavil željo po združitvi državnih uradov pod eno streho.

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Danes dopoldne sta se na delovnem sestanku na rotovžu sestala novomeški župan Gregor Macedoni in minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Govorila sta o prenosu lastništva več zemljišč z države na novomeško občino in možnostih optimizacije delovanja državnih služb, ki zdaj delujejo ne več različnih mestih, na ministrstvu pa si prizadevajo, da bi jih združili na enem mestu.

Po besedah ministra Koritnika zdaj v Novem mestu poleg upravne enote deluje še trinajst drugih državnih organov, kot so Furs, Gurs in drugi. Optimalna rešitev je, da bi jih umestili v eno stavbo, katere lastnica bi bila država in bi bila, kot si želijo državljani oziroma uporabniki storitev teh organov, lahko dostopna z dobrimi možnostmi za parkiranje. V poštev pride tako prenova katere ob obstoječih stavb ali pa tudi novogradnja.

Novomeški župan Gregor Macedoni je na priložnostni novinarski koferenci izpostavil pogovor z ministrom o prenosu lastništva dela zemljišča v pobočju pod poslopjem upravne enote oziroma nekdanje ženske bolnišnice, kjer načrtujejo gradnjo parkirne hiše, s katero bi razbremenili parkirišča na Novem trgu in na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, spregovoril pa je tudi o načrtih za gradnjo še enega centra za zbiranje kosovnih odpadkov, saj je center na Cikavi zelo obremenjen. Novi center je predviden ob Mirnopeški cesti.

