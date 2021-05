Zapeljala na brežino in se pri tem poškodovala

7.5.2021 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 12.56 je na cesti med Krškim in Brestanico voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča na brežino in se pri tem poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, po razlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva, odstranili vozilo s cestišča in s tem sprostili promet. Do prihoda reševalcev so poškodovani nudili prvo pomoč in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Delavci cestnega podjetja so postavili cestno zaporo in pomagali pri čiščenju cestišča, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gorel lesen objekt

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost navedli, da je ob 14.21 v naselju Stražnji Vrh, občina Črnomelj, gorel pomožni leseni objekt velikosti 5 x 5 metrov. Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so začetni požar, ki je zajel ostrešje objekta pogasili ter pregledali objekt s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

