Pri salamah slavil Janez Peterlin, pri vinih pa Cvelbarjevi

Šmarjeta - V Šmarjeti je nedavno v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta potekalo tradicionalno ocenjevanje suhomesnatih dobrot in vin, saj niso želeli, da koronavirus prekine to lepo tradicijo. Seveda pa so upoštevali vsa zapovedana pravila in ukrepe.

Na 24. šmarješki salamijadi ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval Drago Košak, ni imela lahkega dela. V oceno je prispelo 30 vzorcev salam, ki so jih prinesli salamarji zlasti iz bližnje in daljne okolice. Salame so bile vse tekmovalne, kot se reče - zelo kvalitetne in še posebej lepo dozorele. O tem pa pričajo tudi ocene.

Zmagal je večkratni zmagovalec salamijad, domačin Janez Peterlin iz Bele Cerkve (53,1), sledil je njegov brat Slavko Peterlin z Vinjega Vrha (53), na 3. mestu je pristal Božo Zupančič iz Dolenjega Gradišča (52,4), v prvi deseterici pa si še sledijo: Milan Janežič iz Škocjana (52,3), Ana Janežič iz Škocjana (52,1), Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha (51,8), Janez Lenart iz Tomažje vasi (51,5), Jože Fabijan iz Dolenjega Gradišča (51,5), Slavko Ponikvar iz Dolenjega Gradišča (51,3) in Jan Kukovič iz Vidma (50,3).

Peter Selak iz Društva vinogradnikov Šmarjeta, tudi sam izvrsten vinogradnik in salamar – večkratni državni prvak, meni, da se za tradicijo salamarstva v njihovem koncu ni bati. Zadovoljen je, da se šmarješke salame zadnja leta pojavljajo v samem državnem vrhu, zato se šmarješka salamijada imenuje kar »finale pred finalom«. Selak, ki je tudi podpredsednik Zveze društev salamarjev Slovenije pove, da bo vseslovensko finale ocenjevanja salam verjetno potekalo jeseni v sklopu kulinarične prireditve v Ljubljani, saj je letos Slovenija evropska gastronomska regija.

100 vzorcev vin, najboljša družina Cvelbar

V šmarješkem vinogradniškem društvu pa so nedavno ocenjevali tudi vina. V oceno je prišlo sto vzorcev, kar je malo manj kot običajno. »Največji izpad je pri modri frankinji. Verjetno se pozna korona, vinski laboratorij ni vseskozi delal in bil na voljo vinogradnikom, da bi sproti odpravljali napake kot običajno,« pove Selak.

Vina je ocenjevala komisija z Andrejem Bajukom na čelu. Najbolje se je odrezala družina Cvelbar - njihov sivi pinot, letnik 2017, ki so ga pridelali na Trški gori, je z oceno 18,50 postal šampion ocenjevanja, kar pomeni najvišje ocenjeno vino. Cvelbarjevi so v vinski gorici Mevce pridelali tudi najboljši cviček (ocena 16,30), tako jim bo pripadla tudi t.i. banka, za katero bodo morali vse leto skrbeti, da bo na raznih prireditvah in dogodkih polna njegovega dobrega cvička. Cvelbarjevi so slavili še pri modri frankinji (17,93), pri modri frankinji letnik 2019 (18,17), in nekaterih drugih sortnih vinih.

Pri cvičku sledijo Jože Bovhan (16,10), ter Perme Leopold in Peter Selak , oba z oceno 16,07. Najboljše dolenjsko rdeče je pridelal Jože Podlogar (17), dolenjsko belo Anton Mlakar (16,93), žametno črnino družina Kocjan (16,33), penino Jože Bovhan (18,09), itd.

Podelitev društvenih priznanj za najboljša vina in salame bodo verjetno organizirali v okviru občinskega praznika Občine Šmarješke Toplice.

