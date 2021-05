Premiki vojaških vozil na relacijah Karavanke/Cerklje ob Krki-Črni Kal ter Črni Kal-Cerklje ob Krki

13m nazaj Oceni ekolog

Spoštovani Slovenci, samo milion nas je. Poznate to pesem, zato z vsem veseljem in spoštovanje bodite hvaležni, da so tukaj, upam ,da so prišli tako na vežbo kot uredit nekatere mednarodne obveznosti in zaščititi slovenski narod pred tujimi, sezonskimi delavci z Balkana, da tudi raziščejo Bančno luknjo, ukradeno lastnino,ki se krade s sodnimi sklepi in izvršitelji, kjer krade Furs s svojimi davčnimi inšpektorji in uslužbenci, ki so prevzeli popolno oblast v svojem imenu in proti ustavno, da preverijo vsa premoženja državnih uslužbencev, ki sodelujejo s terorizmom. Spomnimo , da je Slovenija kot tudi Evropa se prehranjevala in obnovila od 1944 do 1970 z ameriško pomočjo in hrano, bodimo jim hvaležni, kot tudi spoštujmo prijateljski narod, ki se bori za človeka in njegove pravice. Morda bodo vključili v manevre tudi vse oborožene skupine od policajev, vojakov, tožilcev, sodnikov , izvršiteljev, redarjev, lovcev ...... v te vaje, da bodo se vsi zavedali Slovenske Ustave in Mednarodne obveznosti kot tudi tuje kredite , ki jih je država jemala za druge organizacije.