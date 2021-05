Od ponedeljka strežba v notranjosti lokalov dovoljena v vseh regijah

8.5.2021 | 14:30

Gostišče Loka v Novem mestu (foto: arhiv)

Vlada je včeraj na dopisni seji še nekoliko razrahljala koronske omejitve v gostinstvu in turizmu. V gostinskih lokalih bodo lahko od ponedeljka gostom po vsej državi postregli tudi v notranjih prostorih. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami bo dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30.

Vlada je tako sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom, ki bo veljal od 10. do 16. maja. S tem bo ob epidemioloških podatkih, ki kažejo na postopno izboljšanje razmer, v novem tednu omogočeno še nekoliko bolj svobodna gospodarska dejavnost v obeh panogah, ki so ju epidemija covida-19 in z njo povezani omejitveni ukrepi najbolj prizadeli.

Kot je sporočil urad vlade za komuniciranje, bo v vseh statističnih regijah dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer bo pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani (t.i. pogoj PCT).

Pri tem bo število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ob tem bo treba zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru. Trenutno velja omejitev ena stranka na 30 kvadratnih metrov površine.

Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo več kot 60 nastanitvenih enot, pa bodo lahko ponudili nastanitvene storitve do 50 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata.

Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček, navaja vlada.

V tem tednu je sicer po vsej državi dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, pri čemer je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, kot so ustrezna razdalja med mizami in omejeno število oseb za isto mizo. Samo v rumenih regijah pa lahko trenutno strežejo tudi v notranjosti lokalov, pri čemer morajo imeti gostje opravljen test ali potrdilo o prebolelem covidu-19 oz. o cepljenju.

Od konca aprila lahko medtem nastanitveni obrati po državi znova sprejemajo goste, a so lahko ti zdaj ne glede na velikost obiskovalcem odprli največ 30 sob. To je predvsem med večjimi hotelirji naletelo na nezadovoljstvo, saj se jim odprtje tako majhnega števila sob ni finančno izplačalo. Številne večje turistične družbe tako svojih objektov niso odprle, predvsem v termalnem turizmu je težava tudi prilagoditev bazenskih delov na epidemiološke pogoje.

