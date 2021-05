Petkove korona številke še ugodnejše od četrtkovih

8.5.2021 | 11:30

Odkrili so malce več okužb kot v četrtek, a so opravili tudi nekaj več testov.

Zdravstveni delavci so včeraj opravili 4.327 PCR testov na okužbo s koronavirusom, od tega je bilo pozitivnih 632 oziroma 14,6 odstotka, kažejo podatki sledilnika. Za primerjavo: v četrtek je bilo pri 4.029 opravljenih PCR testih potrjenih 606 okužb, delež pozitivnih izvidov pa je bil 15 odstoten. Številke so tudi bistveno boljše kot prejšnji petek, ko so ob 4.197 opravljenih testih našteli kar 1.018 okužb, oziroma 24,3 odstotke.

Včeraj je bilo opravljenih tudi 38.693 hitrih antigenskih testov.

Z dvema odmerkoma je bilo doslej cepljenih 246.869 prebivalcev.

V bolnišnicah se zdravijo 504 bolniki, kar je 34 manj kot včeraj, intenzivno nego jih potrebuje 129, kar je 12 manj kot včeraj.

Umrl je en covidni bolnik, skupno doslej 4.286.

7-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev je padlo za kar osem odstotkov in znaša zdaj 630,3. Za prehod v rumeno fazo mora to povprečje pasti pod 600, število covidnih bolnikov v bolnišnicah pa pod 500.

V SB Novo mesto je danes 30 covidnih bolnikov (včeraj 32) - tri so sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice pa so jih v domačo oskrbo odpustili šest, enega novega bolnika so sprejeli, tako da jih imajo danes na covid oddelku še devet.

Petkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 8, Kočevje in Ribnica 6, Mokronog Trebelno 4, Trebnje in Loški Potok 3, Črnomelj, Metlika in Straža 2, Šentjernej, Mirna Peč in Šentrupert 1

Posavje - Brežice 6, Krško in Sevnica 2, Radeče 1

M. K.