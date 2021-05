S 1000. cepljeno spodbujajo k prijavam

Radeče - V Zdravstvenem domu Radeče so včeraj v ozkem krogu obeležili prejem cepiva proti koronavirusu tisoče prejemnice, kar je sicer že v četrtek postala Sabina Aubelj. Tako so se v sejni sobi radeške javne zdravstvene ustanove dogodek ravno na rojstnodnevni petek 1000. prejemnice cepiva v Radečah sestali direktor ZD Radeče Franci Čeč, župan Občine Radeče Tomaž Režun, poveljnik občinskega Štaba Matjaž Šušteršič, direktorica občinske uprave Marjetka Lipec ter seveda prejemnica tisočega odmerka cepiva Sabina Aubelj in vodja cepilnega centra v ZD Radeče Tanja Udovč.

Župan je poudaril, da je stroka ponudila rešitev v boju s koronavirusom edinole ali s cepljenjem ali prekuženostjo ter dodal, da je bilo že v minulem tednu spodbudno prebrati, da je občina Radeče četrta v Sloveniji po stanju precepljenosti (27,4 % po podatkih NIJZ): »Zdi se mi prav, da poleg ukrepov tudi z gesto, kot je ta, skupaj pripomoremo k temu, da ljudi spodbudimo, naj gredo po tej poti, naj sprejmejo to odločitev in tako pripomorejo, da se vendarle že vrnemo v vsaj približno normalnost, kakršno smo poznali pred pojavom koronavirusa. Bolezen je. Kdor pravi, da bolezni ni, nima prave predstave. Vsi bi radi normalno živeli, bo pa za to potrebno nekaj narediti – zaznajmo vendar, da stroka skuša po najboljših močeh v tej smeri tudi pomagati in odzovimo se na ta prizadevanja.«

Sabinina osebna izkušnja

»Upam in računam na to, da če se cepimo – tudi če vendarle zbolimo, bo lažje preboleti. Zaenkrat osebno ne poznam nikogar, ki bi zaradi cepiva zbolel, poznam pa jih ogromno, ki so zaradi ali s koronavirusno boleznijo umrli - med slednjimi je bil tudi moj oče,« pove Sabina Aubelj spodbudila tudi svojo mamo k cepljenju takoj, ko je bilo cepivo na voljo.

Da je dogodek znak dobrega vsakodnevnega sodelovanja v trikotniku med občino, ZD in CZ, je poudaril tudi poveljnik Štaba Civilne zaščite Matjaž Šušteršič, in dejal, da po potrebi omenjen trikotnik še razširijo, se pa vsaka dva tedna sestaja operativa radeškega štaba civilne zaščite: »Skupaj uspešno in redno spremljamo razmere, in delamo, kar je v naši moči, da se stanja čim prej normalizira.«

Zapleti se vseeno pripetijo

Posebno zahvalo je direktor ZD Radeče Franci Čeč izrekel še sodelavki Tanji Udovč, na organizacijski sposobnosti katere sloni celotna cepilna služba v radeški občini.

A brez zapletov vedno žal ne gre: »Zato naj velja opravičilo vsem, ki ste morda doživeli neprijetno izkušnjo v zvezi s postopki, vezanimi na cepljenje: morda ni bilo telefonskega odziva ali ni bilo razpoložljivega kadra, kdaj tudi čas cepljenja, na katerega je bil kdo naročen, ni bil pravi; skratka, v ozadju so številne spremembe na sistemski ravni, ki se zelo pogosto spreminjajo in na tovrstne objektivne razloge, ko je nekdo naletel na težavo, žal nimamo vpliva, se pa zavedamo, da vsakršni morebitni nesporazumi niso prijetni in se vsem, ki ste jih bili deležni, zanje opravičujemo.«

Obeti in novosti

Tanja Udovč je povedala, da so tudi oni prejeli informacijo, da naj bi s ponedeljkom steklo cepljenje za vse, ne glede na starost in da je že vzpostavljen dodaten elektronski način prijave (Z-Vem) k cepljenju, po katerem se lahko vsak občan sam naroči. Ta naj bi bil v kratkem združljiv s prvimi evidentiranimi vpisi preko eUprave in preko telefonske prijave 064 259 622 direktno v ZD Radeče.

V Radečah se je prvih devet že prijavilo po tej poti, med njimi so bili vsi (razen enega občana srednje generacije) srednješolci, očitno je ta način resda bližje mladim: »Kar jih je trenutno prijavljenih, bodo vsi v prihodnjem tednu tudi cepljeni.«

Sicer je bil največji interes po besedah Udovčeve izkazan na samem začetku cepljenja, po dvomih glede varnosti in zanesljivosti proizvajalca cepiva AstraZeneca je upadel (prihajalo je tudi do zavračanja), zadnji čas pa znova beležijo porast zanimanja, predvsem s strani družin z otroki v starosti nad 16 let.

Ko je bil pred kratkim na voljo datum za cepljenje maturantov, se je takih iz Radeč, ki bodo letos opravljali zrelostni izpit, cepilo pet.

