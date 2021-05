Umrl motorist; še eden ranjen; pri žaganju poleno v trebuh

8.5.2021 | 19:20

Simbolna slika (arhiv)

Danes ob 15.24 uri sta na cesti Čeplje - Zagradec, občina Kočevje, trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Kočevje, PGD Predgrad in PGD Stari trg ob Kolpi so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilih ter nudili pomoč pri usmerjanju prometa ter tehnično pomoč policiji pri odstranjevanju posledic prometne nesreče. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč, vendar neuspešno. Poškodovana oseba je preminula.

Ob 17.32 pa je na cesti Dvor-Žužemberk pri naselju Mačkovec pri Dvoru padel motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na motorju, posuli razlite motorne tekočine in pomagali motoristu do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča pri delu

Ob 12.14 je v naselju Hinjce, občina Sevnica, občanu pri žaganju drv poleno priletelo v predel trebuha. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so občanu na kraju nudili prvo pomoč in ga prepeljali v UC Celje.

Podtalnica v hiši

Ob 9.38 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem podtalnica zalila pritlični prostor stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so iz prostora izčrpali kubični meter vode.

M. K.