V Šentvidu pri Stični spominska soba Toneta Draba

9.5.2021 | 11:00

Foto: Občina Ivančna Gorica

Šentvid pri Stični - Ob izposojevališču Knjižnice Ivančna Gorica v Šentvidu pri Stični so ob 140-letnici smrti dolenjskega rojaka in pisatelja Josipa Jurčiča odprli spominsko sobo domačina in vsestranskega ustvarjalca Toneta Draba. Odprtje so pripravili v okviru Jurčiču posvečenega leta in pod okriljem knjižničnega projekta Srečava se v knjižnici.

Kot navajajo v knjižnici, je v spominski sobi likovnika, literata, vsestranskega ustvarjalca in zbiratelja domoznanskega gradiva Toneta Draba (1928-2020) razstavljena njegova knjižnici podarjena zapuščina. Drab je namreč tej ustanovi zapustil obsežen opus zbranih besedil, predmetov, slik, obsežen elektronski arhiv, dele pohištva, zbirko kamnin in ateljejske artefakte.

V Drabovi spominski sobi, ki so jo po sklepu šentviške krajevne skupnosti priključili ivanjški knjižnici, bodo poleg hrambe njegove zapuščine skrbeli za poseben program za šolske skupine, s katerim želijo poudariti pomen lokalnih zbirateljev in lokalne samozavesti. Omenjeno gradivo bo na voljo tudi raziskovalcem. O Drabu bodo pripravili še dokumentarni film, so še sporočili iz Knjižnice Ivančna Gorica.

Tone Drab se je leta 1928 rodil v Grmu pri Radohovi vasi. Osnovno šolo je štiri leta obiskoval v Šentvidu pri Stični, peti razred pa v Ljubljani. Proti koncu vojne se je pridružil domobrancem in bil nato zaprt v taborišču v Teharjah. Po vojni se je zaposlil na železnici, nato pa je delo našel v jeseniški železarni. Tam je postal delovodja, ob delu je končal tehnično šolo v Ljubljani.

Po upokojitvi se je preselil v Radohovo vas v Občini Ivančna Gorica, kjer se je posvetil likovnemu in literarnemu ustvarjanju ter zapisovanju in zbiranju gradiva o domačih krajih. Med drugim je zapisoval zgodbe o povojnem času, legende in anekdote, ukvarjal se je s heraldiko in s slikanjem grbov, z numizmatiko, zbiral je stare razglednice in podobno. Sodeloval je na literarnih srečanjih, na območnih razstavah in likovnih natečajih. Umrl je lani.

Za svoje delo je bil večkrat nagrajen. Med drugim je prejel Jurčičevo plaketo Občine Ivančna Gorica, za večletno delo in posebne dosežke v ljubiteljski kulturi pa posthumno priznanje domoznanskega ambasadorja Knjižnice Ivančna Gorica.

M. K.