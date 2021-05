Kočevski svetniki sprejeli rebalans, o pokrajinah junija

9.5.2021 | 10:15

Mesto Kočevje (foto: Marjan Artnak, spletna stan občine Kočevje)

Kočevje - Kočevski občinski svet je na četrtkovi seji sprejel rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Ta predvideva za nekaj manj kot 1,6 milijona evrov več odhodkov in ravno toliko več prihodkov od veljavnega proračuna. O tem, v kateri pokrajini naj bo občina, svet ni odločal. Končno odločitev naj bi sprejel junija, so sporočili z Občine Kočevje.

Po sprejetem rebalansu bodo prihodki občine v letošnjem letu znašali nekaj več kot 28,4 milijona evrov, ravno toliko bodo znašali odhodki.

Kot so navedli na Občini Kočevje, sta bila glavna razloga za pripravo rebalansa ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in prejemkov ter vključitev novih obveznosti v proračun. Med drugim so v proračun vključili financiranje 10 novih projektov, kot so urejanje pešpoti ob Rinži, rekonstrukcija mrliške vežice na mestnem pokopališču, obnova vodovoda v Gorenju in izgradnja jadralno potapljaškega centra Kočevje.

V katero pokrajino?

Na seji so občinski svetniki razpravljali tudi o tem, v kateri od pokrajin naj bo občina, vendar naj bi končni sklep o tem sprejeli junija. Župan sicer predlaga dva možna sklepa. Po prvem bi občina predlagala ustanovitev Južne osrednjeslovenske pokrajine, v kateri bi bilo 14 občin, ki bolj gravitirajo k osrednji Sloveniji (v njej bi bile npr. še Grosuplje, Ivančna Gorica in Ig), in bi imela sedež v Kočevju. Po drugem predlogu pa bi predlagali ustanovitev Notranjsko-kočevske pokrajine, v kateri bi bilo 17 občin, ki bolj gravitirajo k notranjski (v njej bi bile npr. Postojna, Pivka in Vrhnika), in bi imela sedež prav tako v Kočevju.

Občina je sicer nedavno med občani izvedla tudi anketo o tem, v kateri pokrajini naj bo Kočevje. V njej se je največ sodelujočih izreklo za osrednjeslovensko pokrajino.

Na seji občinskega sveta je bila sprejeta tudi strategija pametne občine Kočevje, ki govori o tem, kako se bo občina v prihodnje prilagajala digitalizaciji.

STA; M. K.