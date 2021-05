Prevelika hitrost usodna za 26-letnega motorista

Na Policijski upravi Ljubljana danes podrobneje pojasnjujejo včerajšnjo prometno nesrečo na območju Kočevja, v kateri je umrl motorist.

Zgodila se je okoli 15.30 na regionalni cesti izven naselja Čeplje. Po do sedaj zbranih obvestilih je 26-letni voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri naselja Zagozdac proti kraju Čeplje,v desnem nepreglednem ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel po tleh ter trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil, ki ga je vozil 31-letni voznik iz Sežane. Motorist je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Med vožnjo je uporabljal zaščitno motoristično opremo. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti ob tem opozarjajo, naj bodo motoristi izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti. To velja še zlasti sedaj, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. ''Motoristi naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta,'' dodajajo na PU. Prav tako svetujejo voznikom drugih vozil (osebnih in in tovornih avtomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste.

Pomagali obolelemu

Sinoči ob 19.30 je v naselju Veliki Cirnik, občina Sevnica, obolela oseba potrebovala pomoč. Ekipa prvih posredovalcev Sevnica so ji nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 7. in 15. uro na območju TP Sevnica Lisca.

