Trebanjci vzeli celjski skalp; nova ničla Dobove

9.5.2021 | 08:40

Vse fotografije s tekme v ŠD Leona Štuklja: RK Trimo Trebnje

Novo mesto/Koper - Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji zaostali tekmi 18. kroga premagali Celje Pivovarno Laško s 25:24 (14:10).

Celjska ekipa v končnici prvenstva kaže silno blede predstave. Po porazih proti velenjskemu Gorenju in Kopru je praznih rok torej ostala tudi včeraj v Novem mestu proti Trebnjcem, kar je njen tretji poraz v nizu.

Dolenjska ekipa se je po včerajšnji zmagi zavihtela na drugo mesto in ima le točko zaostanka za Celjem. Na tretjem mestu je velenjska zasedba, njen zaostanek za celjsko zasedbo znaša tri točke, a Gorenje ima kar dve tekmi manj od branilca naslova iz Celja in teoretično tudi prvo mesto v svojih rokah.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodnika: Backović in Palačković.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 3 (1), Višček, Didovič 5, Grojzdek, Radojković 2, Dobovičnik, Cingesar 5, Hamidović 1, Sarak 1, Kotar 4, Potočnik 2, Udovič, Cirar 2 (2), Florjančič.

* Celje Pivovarna Laško: Vujović 2, Gaberšek, Mazej 2, Dragašević 3, Razgor 1, Marguč, Grošelj 4, Poteko, Janc, Čirović, Kodrin 1, Horžen 1, Kljun, Mlakar 2, Novak 8 (5), Načinović.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (3), Celje Pivovarna Laško 5 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 14, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: Poteko (22.).

Tekma med Trebanjci in Celjani se je začela s polurno zamudo zavoljo okvare avtobusa celjskih rokometašev na poti do Novega mesta. Tekmo so nekoliko bolje odprli varovanci domačega trenerja Uroša Zormana, ki so v osmi minuti povedli s 4:2, a so Celjani šest minut kasneje nevtralizirali zaostanek in po golu Arsenija Dragaševića izenačili na 6:6, le dve minuti kasneje pa po dveh zadetkih Domna Novaka iz nasprotnega napada in 7-metrovke povedli z 8:6.

A domača ekipa je - pri izključitvi Gregorja Potočnika - najprej naredila delni izid 2:0 in izenačila na 8:8, v naslednjih minutah pa še bolj zasenčila zasedbo iz Celja, ki so v 22. minuti ostali brez stebra obrambe Vida Poteka. Ta je prejel rdeči karton, potem ko je v glavo udaril Marka Kotarja.

Dolenjci so v 23. minuti povedli z 11:8, na veliki odmor pa so se odpravili z lepo prednostjo štirih golov (14:10).

Zdesetkani Celjani - manjkali so Josip Šarac, Patrik Leban, Filip Ivić, Tobias Cvetko in Radojica Čepić - niso vrgli puške v koruzo. Zaigrali so bojevito in zagrizeno ter po golu vratarja Miljana Vujovića v 46. minuti izid izenačili na 19:19, le minuto kasneje pa je Tadej Mazej goste po dolgem času spet popeljal v vodstvo z 20:19.

V dramatični končnici so imeli Trebanjci in Celjani možnosti za zmago. V prelomnih trenutkih dvoboja so bili bolj preudarni gostitelji, odločilen gol je 40 sekund pred koncem dosegel Mihajlo Radojković.

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita David Didovič in Darko Cingesar, ki sta dosegla po pet golov. Domen Novak je za Celje dosegel osem zadetkov.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: "Kapo dol fantom za prikazano borbo. Pokazali so pravi značaj, pustili srce na igrišču in zasluženo zmagali. Mi se ne predajamo, že v sredo je na sporedu nova tekma proti novomeški Krki."

David Razgor, rokometaš RK Celje Pivovarna Laško: "Po zaostanku v prvem polčasu smo v drugem delu obračuna prikazali boljšo igro, se rezultatsko vrnili, imeli možnost za zmago, a na koncu potegnili krajšo. Vendar sedaj ni čas za obupovanje, že v sredo nas čaka tekma sezone, ki jo moramo dobiti. Čeprav nas je vse manj, bomo zdržali."

Koper - Dobova 28:26 (17:14)

Rokometaši Kopra so na zaostali tekmi 12. kroga lige NLB premagali Dobovo z 28:26 (17:14).

* Dvorana Bonfika, brez gledalcev, sodnika: Žibret in Teršek.

* Koper: Jelovčan, Logar, Štavar, Slatinek-Jovičič, Žagar 6, Pavlović, Poklar 8 (5), Konjević, Moljk 2, Smolnik 2, Muminović, Sanabor, Marič 3, Makuc 2, Kete 2, Breznikar 3.

* Dobova: Leben, Bradeško, Abramović, Dragan 2, Seferović, Matjašič, Jezernik 1, Kovačec 4 (2), Košir 3, Mladkovič, Ferenčak, Šešić 7, Raguž 3, Štarkl, Mijušković, Šibanc 6.

* Sedemmetrovke: Koper 5 (5), Dobova 4 (2).

* Izključitve: Koper 8, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Koper se je po zmagi nad Dobovo znova prebil na četrto mesto na lestvici, po včerajšnji zmagi ima točko več od ormoškega Jeruzalema na petem in dve več od Slovenj Gradca 2011 na šestem mestu. Dobova ostaja na enajstem mestu v 14-članski ligi.

Izbranci domačega trenerja Uroša Rapotca so vodili od prve do zadnje minute, a Posavci so jim vseskozi dihali za ovratnik. Še sredi prvega polčasa je bilo izenačeno (21:21), Koprčani so si odločilno prednost nabrali v končnici tekme, ko so povedli za štiri gole (28:24) in tako razrešili vse dvome o zmagi.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Tine Poklar z osmimi in Matevž Žagar s šestimi goli, v gostujoči pa Dean Šešić s sedmimi in Alen Šibanc s šestimi zadetki.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Rapotec, trener RD Koper: "Mislim, da je najbolj pomembno, da smo tekmo dobili, kljub igri, ki ni bila na želeni ravni. Naslednjo nedeljo nas že čaka nova preizkušnja. Dobro se moramo pripraviti, analizirati svoje napake in optimistično nadaljevati z igrami v Ligi NLB."

Benjamin Teraš, trener MRD Dobova: "Čestitam svojim fantom in ekipi Kopra za pošteno tekmo. Žal smo bili za osvojeno točko znova prekratki. Zmeraj nihamo v zbranosti. Čaka nas še nekaj dela, da to popravimo. Prvenstvo se bliža koncu, točke pa bomo iskali na drugih dvobojih."

* Izidi:

- sobota, 8. maj:

- zaostala tekma 12. kroga:

Koper - Dobova 28:26 (17:14)

- zaostala tekma 15. kroga:

Butan Plin Izola - Ljubljana 32:28 (12:11)

- zaostala tekma 18. kroga:

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 25:24 (14:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 22 19 0 3 723:536 38

2. Trimo Trebnje 22 18 1 3 674:589 37

3. Gorenje Velenje 20 17 1 2 603:498 35

4. Koper 23 13 1 9 653:629 27

5. Jeruzalem Ormož 23 12 2 9 689:686 26

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 641:643 25

7. Riko Ribnica 23 11 1 11 691:691 23

8. Urbanscape Loka 23 10 2 11 589:605 22

9. Maribor Branik 21 8 2 11 563:567 18

10. Grosist Slovan 23 7 2 14 600:644 16

11. Dobova 22 7 0 15 597:650 14

12. Butan plin Izola 22 3 4 15 535:657 10

13. Ljubljana 22 4 2 16 584:676 10

14. Krka 21 2 5 14 529:600 9

STA; M. K.