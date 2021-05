Hospitaliziranih je že manj kot 500 oseb, delež pozitivnih ni bil tako nizek že od oktobra

9.5.2021 | 12:15

Sobotne korona številke so sicer vedno malce nižje od tedenskih, a tokratne so še posebej spodbudne.

Zdravstveni delavci so včeraj opravili 2.406 PCR testov na okužbo s koronavirusom in potrdili 289 okužb, kažejo podatki covid sledilnika. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 12 odstotkov, kar je najnižji delež od 12. oktobra lani in podoben deležu z nedelje, 7. marca letos, ko je ta znašal 12,5 odstotka.

Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev je tako padlo še za slaba dva odstotka in zdaj znaša 619,1. Ko bo ta delež padel pod 600, bomo lahko vstopili v rumeno fazo epidemije, saj drugi indikator že zadostuje za rumeno fazo.

V bolnišnicah je namreč danes 499 ljudi, meja za rumeno fazo pa je postavljena pri 500. Intenzivno nego še vedno potrebuje 129 ljudi.

Smo pa danes zabeležili večje število smrti, umrlo je namreč 7 covidnih bolnikov.

Doslej je bilo z dvema odmerkoma cepljenih 251.755 ljudi, oziroma 23 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije.

V SB Novo mesto je danes 31 covidnih bolnikov (včeraj 30) - dva so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice pa je en bolnik umrl, zdaj jih zdravijo še osem.

Sobotne okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 8, Trebnje 3, Novo mesto 2, Straža in Šentrupert 1

Posavje - Sevnica 5, Radeče 3, Kostanjevica na Krki 1

M. K.