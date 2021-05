Visoka zmaga za vstop v polfinale

9.5.2021 | 15:10

Foto: Drago Perko/KK Krka

Novo mesto - Krka in Šentjur sta danes odigrala odločilno tretjo tekmo četrtfinala lige Nova KBM, potem ko so Šentjurčani v drugi tekmi po podaljšku rahlo presenetili Dolenjce. Tokrat Novomeščani niso več dovolili presenečenja in so se kot zadnji uvrstili v polfinale Lige Nova KBM, kjer jih čaka Rogaška. Vse tekme polfinalnih obračunov bodo prenašane na televiziji Sportklub.

LIGA NOVA KBM, ČETRTFINALE

3. TEKMA

Nedelja, 9. maja

KRKA (2) : ŠENTJUR (7) 99:47 (26:14, 25:10, 25:13, 23:10)

Krka: Stergar 15, Stipčević 6, Vrabac 14, Barič 7, Kosi 4, Škifić 17, Lapornik 10, Rebec 15, Vučetić 11.

Šentjur: Špan 6, Tabak 4, Đapa 7, Držić 8, Samac 8, Mitrović 7, Ledl 7.

CELOTNA STATISTIKA

Potem, ko je Šentjur je pripravil prvo presenečenje v končnici lige Nova KBM in v domači dvorani po podaljšku premagal Krko ter izsilil odločilno tretjo tekmo četrtfinala, so Novomeščani v tretji tekmi četrtfinala stvari postavili na svoje mesto in se po zanesljivi zmagi kot zadnji uvrstili v polfinale Lige Nova KBM. Tam se bodo srečali z Rogaško.

Igralci Krke (tokrat so igrali brez poškodovanih Milana Milovanovića, Roda Camphorja, Miha Škedlja in Martina Jančarja Jarca) so silovito začeli tekmo in takoj povedli z rezultatom 12:0. Nato pa se niso več ozrli nazaj. Prednost je stalno naraščala, gostje pa niso našli recepta za zaustavitev učinkovitega napada Dolenjcev. Tudi razmerje v podajah (25-9) in odstotku zadetih metov iz igre (56%-36%) je bil jasen pokazatelj razpoloženosti domače ekipe.

Ker je bila tekma in s tem potnik v polfinale kmalu odločena, sta oba trenerja svojim varovancem namenila približno enak igralni čas.

Pri domači zasedbi je bil prvi strelec Jure Škifič, ki je dosegel 17 točk, Jane Rebec in Leo Stergar sta jih dodala po 15. Pri gostih nihče ni presegel meje 10 točk, Domagoj Samac in Ivan Držić sta jih prispevala po 8.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Dobro so prenesli ves pritisk in odigrali korektno tekmo, profesionalno, in to od njih pričakujem do konca sezone. Vsako tekmo do konca sezone moramo odigrati s takim pristopom. Izpostavil pa bom znova isto skrb. Pred dnevi smo premagali Šentjur za 40 točk, pa potem pri njih izgubili in dobili opozorilo. Sedaj smo spet visoko zmagali, a nas že čez dva dneva čaka pokalna tekma s Šenčurjem. Glede na današnjo zmago, ne vem, kaj bo v torkovi tekmi. Upam, da so sedaj moji fantje dovolj pametni in da ne bodo znova igrali z ognjem.«

* Četrtfinale, 3. tekmi:

- sobota, 8. 5.:

Helios Suns - Ggd Šenčur 68:66 (15:22, 30:38, 48:52)

(Helios Suns se je z 2:1 v zmagah uvrstil v polfinale)

- nedelja, 9. 5.:

Krka - Šentjur 99:47 (26:14, 51:24, 76:37)

(Krka se je z 2:1 v zmagah uvrstila v polfinale)

- opomba: v polfinale, ki se bo začel 14. maja, sta se z 2:0 v zmagah že uvrstili Cedevita Olimpija in Rogaška

RAZPORED KONČNICE LIGE NOVA KBM

STA; M. K.

