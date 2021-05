V krožišče 'Tabletka' tudi iz Bršljina

9.5.2021 | 17:00

'Tabletka' (vse fotografije: MO Novo mesto)

Topliška cesta - kolesarska pot in pešpot

Topliška cesta

Novo mesto - V ponedeljek, 10. maja, se bosta po jutranji prometni konici predčasno sprostili popolni zapori na Andrijaničevi cesti, kjer potekajo dela za razširitev krožišča 'Tabletka'. V krožišče bo znova mogoče vstopiti iz smeri Bršljina in ga zapustiti v smeri proti Ločenskemu mostu, medtem ko proti avtocestnemu priključku Novo mesto – vzhod iz smeri Bršljina ne bo mogoče zapeljati. Ostala začasna prometna ureditev ostaja nespremenjena. Promet pa že od petka nemoteno poteka tudi po Topliški cesti, kjer se je zaključila I. faza njene prenove med glavno avtobusno postajo in križiščem pri Irči vasi.

Tabletka

Promet iz smeri Bršljina proti Ločenskemu mostu in obratno bo zopet sproščen. V krožišče 'Tabletka' bo še naprej mogoče vstopiti iz smeri Ločenskega mostu in nato izstopiti v smeri proti Bršljinu in avtocestnemu priključku Novo mesto – vzhod, vozila iz smeri Bršljina pa bodo lahko po novem krožišče zapustila samo v smeri proti Ločenskemu mostu. Še naprej bo onemogočen promet iz smeri avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod proti krožišču 'Tabletka'.

Promet na Andrijaničevi cesti bo tako od ponedeljka potekal dvosmerno ob gradbišču, kjer gradbena dela sicer potekajo v skladu s časovnico, njihov zaključek je predviden v začetku junija.

Topliška cesta

Na Topliški cesti se je po izgradnji kolesarske poti in pešpoti na območju med glavno avtobusno postajo in semaforiziranim križiščem na Ulici Slavka Gruma sprostila delna zapora. ''S tem pa je promet na eni izmed mestnih vpadnic znova potekal tekoče'', so sporočili z rotovža.

M. K.