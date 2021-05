Preplah zaradi zažgane hrane; gorelo v romskem taboru

9.5.2021 | 18:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Danes ob 13.30 je bilo na Mušičevi ulici v Novem mestu iz stanovanja v večstanovanjskem objektu zaznati vonj po zažgani hrani. Zaradi suma, da je v stanovanju starejša onemogla oseba, so gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Žagali bodo

V Kočevju je neznani storilec vlomil v klet in ukradel ročno krožno žago. Lastnika je oškodoval za okoli 70 evrov.

Gorelo v romskem taboru

Sinoči ob 22.25 sta na Trati v Kočevju v romskem taboru goreli dve vozili in večji kup smeti. Ogenj je zajel tudi drevo in malo trave. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 23.46 je na Trati v Kočevju spet zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.