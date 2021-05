Ribnica z novo celostno grafično podobo občine

10.5.2021 | 09:40

Ribnica (foto: ribnica.si)

Novi grb (fot: Občina Ribnica)

Ribnica - V občini Ribnica so pred kratkim pripravili in sprejeli novo celostno grafično podobo občine, ki se navzven kaže predvsem v prenovljenem občinskem grbu in zastavi. "Celostna grafična podoba je pomemben element, ki predstavlja našo identiteto in je ključnega pomena za prepoznavnost naše občine," so zapisali ob tem.

Novi občinski grb ima, tako kot dosedanji, obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro, poševno vzpenjajočo ribo. Slednja se od ribe v dosedanjem grbu razlikuje v tem, da je likovno bolj dodelana.

Tudi zastava je še vedno polovico modre in polovico zelene barve z grbom na sredini, razlika med zdajšnjo in prejšnjo zastavo pa je predvsem v nekoliko spremenjeni obliki grba.

Odlok, ki določa novo obliko grba in zastave Občine Ribnica, bo začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, vsi uporabniki pa bodo novo celostno grafično podobo občine morali začeti uporabljati v roku pol leta od uveljavitve odloka.

V Ribnici sicer občinski praznik obeležujejo 23. oktobra. Ta dan leta 1492 je namreč cesar Friderik III. izdal patent, po katerem so smeli Ribničani tržiti blago po tujih deželah.

M. K.