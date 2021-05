V Muzeju krščanstva na Slovenskem razstavi o Škofjeloškem pasijonu

10.5.2021 | 08:15

Uprizoritev iz leta 2015 (foto: arhiv DL; L. M.)

Stična - V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični sta na ogled gostujoči razstavi 300 let živa dediščina Škofjeloškega pasijona in Prizori Škofjeloškega pasijona. Pripravila sta ju Občina Škofja Loka in tamkajšnji javni Zavod 973 ob letošnji 300-letnici zapisa tega besedila.

Škofjeloški pasijon je leta 1721 zapisal pater Romuald Marušič, na razstavnih panojih pa so predstavljeni njegov rokopis in zgodovina uprizoritev tega najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku.

Z bogatim fotografskim gradivom so predstavljeni tudi posamezni prizori novodobnih izvedb Škofjeloškega pasijona, so še zapisali v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Razstavi sta na ogled do 6. junija.

Škofjeloški pasijon so v Škofji Loki uprizorili na veliki petek pred 300 leti. Pasijonske procesije so sicer v mestu potekale že prej in tudi pater Romuald je svoj pasijon pisal več let, ohranjen rokopisni kodeks pa je datiran z omenjeno letnico.

Letos zaradi epidemije jubileja niso obeležili z uprizoritvijo tega najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku, so pa v velikonočnem času pripravili več razstav in spletnih vsebin, ki vzdržujejo pasijonsko kondicijo in ohranjajo pasijonski duh.

STA; M. K.