Na počivališču gorel avto; zaradi pregretega kamina zagorela uta

10.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 22.45 je na počivališču Dul na avtocesti Ljubljana-Novo mesto, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Z gašenjem požara so začeli prisotni na bencinskem servisu, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje, ki so tudi odklopili akumulator, pregledali vozilo s termovizijsko kamero, razsvetljevali kraj požara in očistili cestišče.

Ob 18.45 je v naselju Znojile pri Krki, občina Ivančna Gorica, gorela vrtna uta velikosti 16 kvadratnih metrov v kateri se je nahajal kamin, ki se je pregrel. Posredovali so gasilci PGD Krka, Zagradec in Stična, ki so požar omejili in ga pogasili. Uta je delno poškodovana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD, na izvodu MALJAVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 1985;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO, na izvodu GORENJE PRAPREČE;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Dolenje Laknice med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Golek, nizkonapetostno omrežje – Golek levo KB Volovnik predvidoma med 9. in 10. uro, na območju TP Smečice, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikem Trnu predvidoma med 9.30 in 13. uro in na območju TP Brestanica trg predvidoma med 12. in 13. uro ter na področju Kostanjevice z okolico (nadzorništvo Krško mesto), na območju TP Slinovske njive predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju TP Slivje predvidoma med 9.30 in 11. uro, na območju TP Savinek predvidoma med 11.30 in 13. uro in na območju TP Stari grad Bočje predvidoma med 13.15 in 15. uro.

M. K.