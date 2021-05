Še nekoliko manj omejitev v gostinstvu; cepljenje tudi za mlajše od 50 let

10.5.2021 | 08:00

Simbolna slika (foto: arhiv; L. M.)

V gostinskih lokalih lahko od danes gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, a ob izpolnjevanju določenih pogojev. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami je dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30. Tako določa nov vladni odlok, ki bo veljal do 16. maja.

V vseh statističnih regijah je od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer je pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ta dejavnost, je omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Zagotavljati je treba 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.

Proti covidu-19 se bodo od danes lahko cepili tudi odrasli, mlajši od 50 let

Proti covidu-19 se bodo od danes lahko cepili še odrasli, mlajši od 50 let. Do zdaj je namreč najmlajša starostna skupina, ki je še prišla v poštev za cepljenje, vključevala stare od 50 do 59 let. Še vedno pa bodo imeli prednost starejši in ranljivi, saj strategija po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović ni spremenjena.

Mlajši bodo po njenih besedah na vrsti, če določen dan ne bo kandidatov iz prednostnih skupin. V tem primeru bo lahko cepljen tisti, ki je na vrsti naslednji in je star denimo 40 let.

Na cepljenje se je mogoče prijaviti prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, pa se ni treba znova naročati prek nove aplikacije.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da je bilo do nedelje dopoldne preko omenjenega portala že 47.000 prijav na cepljenje.

V zdravstvenih domovih so zagotovili, da se pripravljajo na cepljenje splošne odrasle populacije in hkrati tudi na prehod na nacionalno aplikacijo za prijavo na cepljenje. V Zdravstvenem domu Ljubljana pa bodo na nov sistem prešli, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno. V tem tednu se v smislu organizacije cepljenja tako pri njih ne bo še nič spremenilo.

Po oceni Beovićeve bi lahko precepljenost prebivalstva dosegli v dveh mesecih. Delež precepljenih zdaj po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 11,7 odstotka, medtem ko je cilj doseči 60-odstotno precepljenost.

STA; M. K.