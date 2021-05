V Črnomlju prva dela za začetek rušenja starega dela otroškega vrtca Loka

10.5.2021 | 13:10

Črnomelj - V Črnomlju bodo z vzpostavitvijo gradbišča danes začeli terenska dela za rušenje dodobra odsluženega montažnega starega dela Vrtca Otona Župančiča na Loki. Gradbišče bodo danes začeli ograjevati, rušiti pa nameravajo začeti prihodnji teden, je povedal župan Andrej Kavšek. Graditi naj bi začeli julija in gradnjo v letu dni končali.

Občina se je zaradi odsluženosti starega dela tega vrtca odločila, da ga bo porušila, na njegovem mestu pa nameravajo do julija prihodnje leto zgraditi novo stavbo, je še dejal Kavšek.

Po podatkih črnomaljske občine pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj manj kot 3,64 milijona evrov. Eko sklad naj bi zanjo prispeval nekaj manj kot 470.000 evrov, razliko pa bo pokrila občina.

Na gradbenem mestu sicer stojita zgradbi, zgrajeni v različnih obdobjih. Novo bodo zgradili na mestu starejše stavbe in jo s povezovalnim hodnikom povezali z novejšo vrtčevsko stavbo, v kateri delujejo štirje oddelki.

Celotna naložba v novogradnji predvideva 10 oddelkov s spremljajočimi in z upravnimi prostori, nabavo in namestitev opreme ter ureditev zunanje površine. Izvajalca sta črnomaljski TGH in novomeški CGP.

Decembra podpisana pogodba vključuje projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme, izvedbo zunanje ureditve ter ostale storitve za potrebe delovanja nove stavbe, so še zapisali na črnomaljski občini.

Stari del otroškega vrtca na Loki so sicer zgradili leta 1976, z izgradnjo novega dela pa naj bi v Črnomlju rešili tudi problematiko enote vrtca na Majerju, ki je bil zaradi slabih pogojev deležen kritik o neprimernosti za varstvo otrok.

STA; M. K.