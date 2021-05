V nedeljo v regiji 'le' 9 okužb

10.5.2021 | 11:50

Nadaljuje se trend ugašanja koronavirusa. Včeraj je bil delež pozitivnih 11,2 odstotka.

Opravili so 1310 PCR testov in 6794 hitrih antigenskih testov. Na PCR testih so zaznali 147 pozitivnih primerov, kar znaša 11,2 odstotka. Sedemdnevno povprečje okužb je zdrsnilo še bližje rumeni fazi, saj se je v primerjavi s prejšnjo nedeljo število pozitivnih primerov znižalo za 30 odstotkov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 danes znaša 611, izračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje je še malenkost nižji. Meja za vstop v rumeno fazo je po vladnem semaforju sproščanja ukrepov določena pri 600.

V bolnišnicah danes zdravijo 508 bolnikov s covidom-19, 133 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo šest covidnih bolnikov, je sporočila vlada, iz bolnišnic so jih odpustili 15.

14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji 422,9. Najvišjo 14-dnevno pojavnost okužb ima še naprej primorsko-notranjska statistična regija (659,2), najnižjo pa obalno-kraška (238,7). Pod nacionalno 14-dnevno pojavnostjo okužb so še podravska, goriška, koroška, pomurska in posavska statistična regija. Podatki o sedemdnevni pojavnosti okužb na 100.000 prebivalcev pa kažejo, da je na ravni države ta 201,8. Najvišjo sedemdnevno pojavnost ima še naprej primorsko-notranjska statistična regija. Pod nacionalno sedemdnevno pojavnostjo okužb pa so koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, pomurska, obalno-kraška in posavska regija.

Epidemiološke razmere se počasi izboljšujejo, a polovica regij še ostaja oranžnih, zato po besedah Maje Bratuša, ki je vodila današnjo vladno novinarsko konferenco o covidu-19, še ni mogoče govoriti o bistvenem izboljšanju epidemioloških razmer na ravni države. A vendarle se država po dolgem času zelo približuje izpolnitvi obeh kriterijev za prehod v rumeno fazo načrta sproščanja ukrepov, je dodala.

REGIJA

V SB Novo mesto je število covidnih bonikov danes naraslo za dva - včeraj jih je bilo 31, danes torej 33. Sprejeli so štiri nove, dva pa sta žal umrla.

V SB Brežice je stanje nespremenjeno, tam trenutno skrbijo za osem covidnih bolnikov.

Nedeljske okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 3, Šentjernej in Kostel 1

Posavje - Krško in Sevnica 2

