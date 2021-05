Tudi v Sevnici za samostojno pokrajino Posavje

10.5.2021 | 11:00

Sevnica (foto: arhiv)

Sevnica - Sevniški občinski svet se je na svoji zadnji seji seznanil z Osnutkom pokrajinske zakonodaje v Sloveniji. Svetniki podpirajo prizadevanja Državnega sveta za nadaljnje usklajevanje te zakonodaje, sami pa se zavzemajo, da naj bo pokrajina Posavje, glede na dosedanjo institucionalno, gospodarsko in širšo družbeno povezanost ter glede na vse skupne naloge, samostojna regija, sporočajo iz občine. Člani sveta so se strinjali, da morajo biti v postopkih nadaljnje priprave zakonodajnih predlogov pristojnosti in naloge pokrajine jasno definirane. Glede na številčnost in velikost občin je pomembno, da se naloge prenašajo iz države na pokrajine, ter da se za njene naloge zagotovijo sredstva za delo. Pokrajine bi morale imeti svoj lasten finančni vir za delovanje, pri čemer se uskladi delitev davčnih virov med državo, pokrajinami in občinami. Stališče občine Sevnica je tudi, da je potrebno v okviru priprave pokrajinske zakonodaje krepiti vlogo občin tako v vsebinskem kot finančnem delu.

Ostali sklepi - nekoliko višje cene storitve pomoči družinam na domu

Svetnikom je sevniška enota Centra za socialno delo predstavila poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2020. Potrebe po storitvi, lani še predvsem iz razloga stisk ob epidemiji, se iz leta v leto višajo. V letu 2020 je bila pomoč nudena 177 posameznikom, kar je 11 % več kot leto prej. Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna v višini okrog 70 % sofinancira Občina Sevnica, kar je bistveno višji odstotek subvencioniranja kot to določa zakon. S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene storitve. Cene za uporabnike tudi v bodoče ostajajo na enaki ravni, minimalna korekcija cen iz razlogov spremenjenih pogojev dela pa gre v breme občinskega proračuna in ne končnih uporabnikov, pojasnjujejo na občini.

Participativni proračun

V nadaljevanju seje so se seznanili s participativnim proračunom za leto 2022. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpis bo objavljen v ponedeljek, 10. maja, na občinski spletni strani. Razpisna kvota bo 120 tisoč evrov.

Kadrovske zadeve

Svetniki so podali pozitivno mnenje o kandidatu Alešu Tuhtarju za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in pozitivno mnenje o kandidatki Kseniji Juh za ravnateljico Osnovne šole Blanca. Za predstavnika Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica so imenovali dr. Andreja Lisca.

M. K.