Tuji policisti na južni meji

10.5.2021 | 14:10

Aleš Hojs je tuje policiste danes pozdravil pred PU Novo mesto. (foto: J. K.)

Novo mesto - Slovenskim policistom se je danes pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo 21 kolegov iz Estonije, Litve in Poljske. Na novomeški policijski upravi sta jih pozdravila notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj ter jim zaželela dobro in varno delo. Napovedala sta, da jim bodo kmalu sledili še policisti iz drugih držav.

Kot je ob sprejemu povedal Hojs, je odločitev, da Slovenija na pomoč pri varovanju meje povabi policiste drugih evropskih držav, zorela kar nekaj časa, veliko vlogo pri končni odločitvi pa je imelo dejstvo, da DZ ni podprl aktivacije 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojakom dal dodatna pooblastila pri varovanju meje.

Vnaprej pripravljeni

"Trenutno se morda zdi, da je v času, ko je val nezakonitih migracij manjši, pomoč tujih policistov nepotrebna, a kdo lahko zagotovi, da se jutri ne bo zgodilo nekaj podobnega, kot se je zgodilo leta 2015," je opozoril Hojs. Zato je po njegovih besedah prav, "da smo na takšne ekstremne primere vnaprej dobro pripravljeni".

Olaj je pomoč tujih policistov označil kot dobrodošlo, saj nezakoniti prehodi meje za slovensko policijo predstavljajo veliko obremenitev. "Zato je vaš prihod za nas zelo pomemben in dobrodošel. Upamo, da se boste hitro privadili novim razmeram in učinkovito opravili svoje delo, hkrati pa spletli nova poznanstva in si nabrali novih izkušenj," je dejal tujim policistom.

Pomagali bodo v Beli krajini

Od 21 tujih policistov jih 10 prihaja iz Poljske, šest iz Litve in pet iz Estonije. Po besedah Olaja se bodo pridružili slovenskim policistom v Beli krajini, kjer jim bodo v pomoč pri nadzoru meje in postopkih s prebežniki. Njihovo delo bo ves čas potekalo ob navzočnosti in nadzorom slovenskih policistov, zanj pa bodo imeli tudi določen nabor pooblastil. Pri nas bodo vsaj en mesec in največ pol leta.

Še iz drugih držav, Hrvati ne

Po besedah Hojsa pogovori o pomoči tujih policistov potekajo tudi z nekaterimi drugimi državami. Že v naslednjem mesecu tako k nam prihajajo policisti iz Madžarske, Romunije (iz slednje vsaj 25) in "verjamem še nekaterih drugih držav". Med drugim se o tem intenzivno pogovarjajo tudi z Dansko, Avstrijo in Nemčijo.

Se pa po besedah ministra niso odločili, da k sodelovanju povabijo hrvaške policiste, saj ocenjujejo, da imajo ti dovolj dela z varovanjem lastne meje.

Misija tudi stane

Število nezakonitih prehodov južne meje je sicer trenutno manjše kot v enakem obdobju lani, a se z izboljševanjem vremenskih pogojev povečuje. Po besedah Hojsa bi trenutno potrebovali okoli 150 tujih policistov, a to zahteva tudi kar nekaj finančnih sredstev. "Okvirno nas taka tri ali štiritedenska misija 21 tujih policistov stane med 40.000 in 50.000 evri," je ponazoril.

Na policiji in notranjem ministrstvu si želijo tudi obnoviti skupne mešane slovensko-italijanske patrulje na zahodni meji. O tem bo Hojs govoril z italijansko ministrico, ki naj bi v Slovenijo prišla konec tega ali v začetku prihodnjega meseca, je dejal.

Hojsa skrbijo nekatere kritike

Slovenska policija je sicer po oceni Hojsa v preteklih letih pri varovanju meje naredila izjemno delo. Samo lani je prijela skoraj 14.000 nezakonitih migrantov, kar predstavlja skoraj 14 odstotkov vseh, ki so lani ilegalno vstopili v EU, je dejal.

Ob tem pa ga skrbijo "nekateri zapisi upokojenih visokih policijskih častnikov in univerzitetnih profesorjev", da gre pri pomoči tujih policistov zgolj za predstavo za javnost ter da je pomoč Frontexa nepotrebna. "Pričakoval bi, da poznajo evropsko zakonodajo vsaj toliko, da vedo, da Frontexa na slovensko-hrvaški meji skladno z evropskimi direktivami ni mogoče imeti," je dejal.

Bodo spregovorili o morebitnih nezakonitih izgonih beguncev?

Uroš Škerl Kramberger v komentarju Libreto za policijske žvižgače v današnjem Dnevniku piše o prihodu policistov iz Poljske, Estonije in Litve v Slovenjo, ki bodo začeli danes patruljirati na meji s Hrvaško. Izpostavlja, da je prihod policistov iz tujine dobra novica, če bodo, tako kot se je zgodilo v Grčiji, spregovorili o morebitnih nezakonitih izgonih beguncev.

"Slovenija je sicer s tremi partnerskimi državami sklenila posebne policijske protokole, a vnaprejšnje razbremenitve odgovornosti za sodelovanje v protizakonitih izgonih zagotovo ni v njih. Če v vodstvih poljske, estonske in litovske policije na to zagato slučajno niso pomislili, lahko ponovno preberejo poročila o tem, kaj se je zaradi protizakonitih izgonov beguncev, ki se dogajajo v Grčiji, zgodilo direktorju evropske mejne policije Frontex Fabriceu Leggeriju: potem ko so gostujoči tuji policisti spregovorili o izgonih, v Bruslju intenzivno iščejo načine, kako direktorja odstraniti s položaja. V tem kontekstu je prihod gostov iz tujine v Slovenijo dobra novica. Enaindvajset policistov, ki jim nihče ne bo mogel groziti s sankcijami, če spregovorijo, bo imelo svobodo govora. Žvižganje je razumljivo v vseh jezikih."

STA; M. K.