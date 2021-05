FOTO: S ferrarijem po avtocesti z 260 km/h

10.5.2021 | 14:45

Modremu ferrariju ...

... namerili 260km/h. (foto: PPP Novo mesto)

Policisti so včeraj nekaj po 16. uri med kontrolo prometa na avtocesti opravljali meritve hitrosti in pri Zalokah v smeri proti Obrežju vozniku ferrarija srbskih registrskih oznak izmerili hitrost 260 km/h. Kršitelj, ki je opazil policiste, je na mejnem prehodu Obrežje vozilo obrnil in vožnjo nadaljeval proti Ljubljani, vendar so ga izsledili in ustavili. 41-letnemu državljanu Italije so izrekli globo v višini 1500 evrov in devet kazenskih točk.

Padec motorista

V soboto nekaj po 17.30 so bili policisti obveščeni o padcu motorista pri Dvoru. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 26-letni motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Poškodovani motorist pod vplivom alkohola

V noči na nedeljo so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 25-letni motorist vozil iz smeri Riglja proti Griču, izgubil oblast nad motorjem in padel. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola (dobra dva promila). Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so v soboto popoldne v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 63-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica lažje poškodovana

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči v Brestanici. Ugotovili so, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v betonski oporni zid. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ukradli orodje in potrgali žlebove. Bakrene seveda.

V noči na soboto je na Zwittrovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1600 evrov premoženjske škode.

V okolici Trebnjega je v noči na soboto neznanec s strehe objekta potrgal okoli osem metrov bakrenih žlebov.

V Kočevju je neznani storilec vlomil v klet in odnesel motorno žago Husqvarna. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov.

Ilegalni migranti

Policisti PP Brežice so na območju Mihalovca izsledili in prijeli štiri državljane Irana.

Policisti PMP Obrežje pa so na vstopu v državo med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Palestine in državljana Egipta. Tujce, ki so se skriti na podvozju tovornega vozila poskušali izogniti mejni kontroli, so po zaključenih postopkih predali hrvaškim policistom.

