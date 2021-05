Regionalna cesta Ivančna Gorica-Črnomelj tudi v prihodnje le z delnimi obnovami

11.5.2021 | 14:40

Obnova državne ceste skozi Dvor od gasilskega doma do križišča za Kočevje je že končana, slika je arhivska (R. N.), zdaj na Dvoru gradijo pločnik proti bencinski črpalki.

Črnomelj/Ivančna Gorica - Regionalna državna cesta Ivančna Gorica-Črnomelj je že nekaj časa v precej slabem stanju. Namesto celovite prenove je bila v zadnjih letih deležna le prenov in rekonstrukcij krajših posamičnih odsekov, tako pa bo, kot kaže, tudi v prihodnje.

Po podatkih ministrstva za infrastrukturo celovita prenova ceste namreč ni predvidena, predvidene pa so obnove in rekonstrukcije posameznih odsekov ceste.

Trenutno na Dvoru

Trenutno je v teku izgradnja nekaj manj kot pol kilometra dolgega hodnika za pešce na Dvoru, ki naj bi bila po podatkih ministrstva zaključena predvidoma do konca junija. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 686.00 evrov, od katerih bo okoli tretjino prispevala Občina Žužemberk, dve tretjini pa Direkcija RS za infrastrukturo.

V prihodnje pa ...

Za v prihodnje ministrstvo načrtuje sanacijo brižin Vrhovo na odseku Krka-Žužemberk ter sanacijo enega izmed križišč regionalne ceste z lokalno cesto in javno potjo. Trenutno so v teku odkupi zemljišč, vrednost gradbenih del pa po projektantskem predračunu znaša 504.000 evrov.

Na odseku ceste Krka-Žužemberk je predvidena obnova dela ceste v dolžini nekaj manj kot 1,5 kilometra. Trenutno je za ta namen v pripravi projektna naloga za PZI projektno dokumentacijo. Ocenjena vrednost gradnje je 1,2 milijona evrov, dela pa naj bi zaključili v letu 2024.

Od rekonstrukcij ceste na ministrstvu izpostavljajo rekonstrukcijo okoli 400 metrov ceste na odseku Ivančna Gorica-Krka, okoli 800 metrov ceste na odseku Krka-Žužemberk in okoli 100 metrov ceste skozi naselje Gabrovčec. Za omenjene posege trenutno potekajo odkupi in cenitve zemljišč, ocenjena vrednost gradnje pa je 2,15 milijona evrov. Začetek del je predviden v letu 2022.

Predvideni sta še dve rekonstrukciji na odseku Soteska-Črmošnjice, in sicer 2,4 kilometra dolgega dela ceste od Soteske do Podhoste in 700 metrov dolgega dela ceste v Podturnu. Za rekonstrukcijo do Podhoste trenutno poteka parcelacija zemljišč. Ocenjena vrednost gradbenih del je 4,4 milijona evrov, z gradnjo pa naj bi začeli v prihodnjem letu. Za rekonstrukcijo v Podturnu je v prihodnjem letu predvidena priprava projektne dokumentacije, sledili bodo odkupi zemljišč in gradnja. Ocenjena vrednost gradbenih del je 1,2 milijona evrov.

V sklopu rednega vzdrževanja ceste ministrstvo predvideva manjše popravilo zidu na cesti Dvor-Soteska, krpanje na cesti Soteska-Črmošnjice in na cesti Krka-Žužemberk, vse v skupni vrednosti 81.000 evrov.

STA; M. K.