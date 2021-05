Knjiga spominov prof. dr. Mihe Japlja - največ mu pomenita družina in delo

Prof. dr. Miha Japelj je vesel, da mu je uspelo skupaj spraviti knjigo spominov, kar si je dolgo želel.

Novo mesto - Nedavno je Novomeščan prof. dr. Miha Japelj, znanstvenik in kemik, ki je odločilno prispeval k razvoju novomeške tovarne zdravil Krka in se vse svoje življenje zavzemal za napredek njemu tako ljube Dolenjske, pri 85. letih v samozaložbi izdal knjigo spominov z naslovom Spomini pa ostajajo. Posvetil jo je svojim bližnjim.

Življenje Mihe Japlja, kemika, raziskovalca, inovatorja, rednega univerzitetnega profesorja, dolgoletnega vodje Krkinega inštituta in pomočnika generalnega direktorja tovarne Krka, velikega humanista, ter zavednega Slovenca in Dolenjca, je bilo pestro in bogato.

K sreči si je marsikaj, kar je počel in doživljal, sproti zapisoval in objavljeno tudi shranjeval, saj je že pred več leti sklenil, da bo predvsem za svoje številne sorodnike, prijatelje, sodelavce in znance zbral raznovrstne zapise, ki so nastajali na dolgi življenjski poti izpod njegovega peresa ali peresa drugih o njem.

Raznovrstno gradivo

Nabralo se je obsežno raznovrstno gradivo, ki sega od spominskih zapisov na starše, stare starše in druge sorodnike do avtobiografskih zapisov in priložnostnih govorov ob najrazličnejših družinskih srečanjih in drugih dogodkih, ob vsem pa še kopica zapisov, ki so nastali v povezavi z njegovim strokovnim izobraževanjem in predvsem z razvojno-raziskovalnim delom v tovarni zdravil Krka in pedagoškim udejstvovanjem. Tako je bilo snovanje spominov zdaj lažje.

325 strani obsežno knjigo je razdelil v več poglavij, ki orišejo njegovo življenjsko zgodbo, Krko d.d.d Novo mesto, univerzitetno delo, spomine, razmišljanja, anekdote in dogodke, družbeno angažiranost. Posebno mesto v knjigi dobi nedavno preminula žena Barica, s katero sta se zelo razumela - tudi po profesionalni plati, saj je bila mag. farmacije. Hčerka Špela je nadgradila njuno ljubezen, Japelj pa je danes še posebej ponosen na vnukinji Kristino in Ano.

Knjigo zaokrožujejo zapisi o avtorju oz. intervjuji z njim, pestremu prepletu zapisov pa je Japelj dodal še fotografsko gradivo iz družinskih albumov.

