V Sodražici bodo obnovili tamkajšnji kostanjev park

11.5.2021 | 08:00

Blaž Milavec (foto: arhiv DL)

Sodražica - V Občini Sodražica so se odločili za prenovo tamkajšnjega kostanjevega parka, kjer med letom potekajo številni družabni dogodki, med njimi vsakoletni Psoglavski dnevi, največja kulturno-etnološka prireditev v občini. Vrednost celotne naložbe znaša nekaj manj kot 96.000 evrov, so sporočili z občine.

Za obnovo je župan Sodražice Blaž Milavec te dni podpisal pogodbo z Javnim komunalnim podjetjem Komunala Ribnica in podjetjem Hipox gradbeništvo, hidroizolacije, industrijski tlaki. Pogodbena dela vključujejo ureditev parkirišča ter površin za pešce in postavitev igral. Park bo opremljen z informativnimi tablami, klopmi, koši za smeti, pitnikom za vodo in primerno osvetlitvijo.

Dela naj bi zaključili v dveh mesecih od uvedbe v njih.

Prenovo parka izvajajo v okviru projekta Sprehod skozi naše trge, naložbo pa sofinancirata država in Evropska unija, so še zapisali na Občini Sodražica.

M. K.