Zaradi ilegalcev jim nad glavami brnijo droni

11.5.2021 | 11:10

Na občinski seji v Šentjerneju, prva na levi je Marjetka Rangus

Šentjernej - Svetnica Marjetka Rangus (Lista za celostni razvoj) se je na eni od občinskih sej zanimala, kako je z ilegalnimi prehodi državne meje v šentjernejski občini, ki jo imajo deset kilometrov. »Sosedje iz Vrhpolja sprašujejo, kako je urejen nadzor. Opažajo vse več helikopterjev, nad glavami jim brnijo droni in so prestrašeni,« je povedala.

Komandirka Policijske postaje Šentjernej Tamara Bizjak pove, da nadzor opravljajo po posebnem načrtu, tako s kadri, kar ne zadostuje, kot z razpoložljivo tehniko: ograjo, kamerami, droni. Policisti so za slednje usposobljeni, uporabljajo jih zlasti na nenaseljenih krajih, tako da ni nevarnosti. Pri varovanju državne meje se poslužujejo tudi vodnikov službenih psov, konjenice, »vsega, kar premoremo za večjo varnost,« pove. Lani o izsledili in prijeli 147 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, leto pred tem pa 132.

Slovenskim policistom se je včeraj pri varovanju meje s Hrvaško pridružilo 21 kolegov iz Estonije, Litve in Poljske.

POHVALNO SODELOVANJE Z OBČANI

Tamara Bizjak, komandirka PP Šentjernej

V zadnjem obdobju niso zaznali nahajališč predmetov, saj tudi niso obravnavali nezakonitih prehodov državne meje. Ob morebitnih najdbah pa so v preteklosti obveščali pristojne službe, ki so poskrbele za odvoz.

»Želim izpostaviti partnerski odnos in odlično sodelovanje z občani. Zaupajo nam in nas obveščajo o pojavu sumljivih oseb in vozil, in le s takim povezovanjem smo lahko pri delu še bolj učinkoviti in uspešni. Pa to ni povezano le z varnostjo državne meje, ampak so ti podatki izjemnega pomena tudi pri preprečevanju in preiskovanju premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem vlomov in tatvin. Občanom se zahvaljujemo za vse informacije - trudimo se zagotavljati tudi povratne informacije o našem ukrepanju in s tem ljudem povedati, da so bili podatki koristni,« poudari Tamara Bizjak.

SO VLOMI RAZISKANI?

Na vprašanje, kako so kaj raziskani vlomi v občini, ki jih je bilo lani kar nekaj (zlatarna, župnišče, stanovanjske hiše …), pove, da je bilo lani število vlomov v primerjavi z letom 2019 primerljivo. Letos so v šentjernejski občini obravnavali eno kaznivo dejanje vloma. Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje je lani znašala 28,3 odstotkov, zoper osumljence so bile na pristojno tožilstvo podane kazenske ovadbe.

Besedilo in foto: L. Markelj