Z vojaškim helikopterjem v UKC

11.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 13.20 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik v Kočevje. V UKC Ljubljana je prepeljal obolelo osebo. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Ob 18.30 so v naselju Mačkovec, občina Kočevje, našli ročno bombo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije so nevarno najdbo belgijske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne uničili na kraju najdbe.

Ob 9.00 so na Prešernovi ulici v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Kloštru.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Rakovnik med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Črnc med 8. in 10. uro in na območju TP Belinje med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica Kolodvor, nizkonapetostno omrežje – cerkev in restavracija med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP postaje Studenec Matko, nizkonapetostno omrežje – Matko med 9. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Pristava Veliki Podlog med 8. in 9, uro, na območju TP Jelša Veliki Podlog med 10. in 11.30 uro in na obmčju TP Kerinov Grm med 12. in 14.30 uro.

M. K.