Naj prostovoljska organizacija PGD Krško, naj prostovoljec Andraž Dostal

11.5.2021 | 10:15

Andraž Dostal (foto: Občina Krško)

PGD Krško (foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško je z javnim natečajem tudi letos izbirala Naj prostovoljca in Naj prostovoljsko organizacijo leta 2020, saj, kot sporočajo iz občine, ''ima prostovoljsko delo velik pomen za razvoj, prispeva k razvijanju solidarnosti, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti ter spodbujati.''

Občanke in občani so za naj prostovoljca do 30 let izbrali prostovoljca Zveze prijateljev mladine Krško Andraža Dostala (zbral je 2040 glasov, protikandidatka Sara Jurkas Omerzu, prostovoljka Mladinskega centra Krško, pa 1552 glasov). Delo Andraža Dostala je najbolj opazno v okviru programa letovanj, kje je opravljal vloge plavalnega učitelja, vodje skupine in pomočnika pedagoškega vodje. Nepogrešljiv je tudi pri drugih projektih in programih ZPM Krško, kot so pustovanje, dan za spremembe, teden mobilnosti, delavnice v dnevnem centru …

Naj prostovoljska organizacija leta 2020 pa je Prostovoljno gasilsko društvo Krško, ki poleg pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah skrbi tudi za usposabljanje občanov za varstvo pred požari, usposablja mladino, skrbi za opremo in sredstva za gašenje in pomoč. V društvo, ki letos praznuje 150 let, je vključenih 117 članic in članov, sporočajo iz občine.

M. K.