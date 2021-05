Kradli sadike in pridelke; pijana na štirikolesniku, na motorju pa otrok

11.5.2021 | 13:00

V Posavju so kradli z njiv in rastlinjakov. (simbolna slika; arhiv DL)

V Šentrupertu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Krški policisti preiskujejo tatvino na območju Velikega Mraševega. Po prvih ugotovitvah so neznanci z njiv in rastlinjakov ukradli več sadik zelenjave in pridelke. Lastnik je oškodovan za okoli 500 evrov.

Zaletela se je s štirikolesnikom, pihati ni želela

Včeraj nekaj po 18. uri so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči na Hrastih. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročila 29-letna voznica štirikolesnika, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v parkiran avtomobil. Povzročiteljici so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonila. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so nekaj po 21. uri v Malenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Otroku zasegli motor

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa na območju Mršeče vasi ustavili 12-letnika, ki je vozil neregistriran motor. Veljavnega vozniškega dovoljenja seveda nma, motor so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. O ravnanju mladoletnika so obvestili starše in pristojni center za socialno delo.

Tujci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med tovorom odkrili tri državljane Afganistana, po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.