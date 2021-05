Strm padec pozitivnih primerov, manj tudi hospitaliziranih: vstopili smo v rumeno fazo

11.5.2021 | 12:00

Še vedno se opravi veliko število hitrih testov. (foto: S. Š.)

Sedemdnevno povprečje števila pozitivnih primerov je padlo za skoraj 10 odstotkov.

V ponedeljek se testna mašinerija zažene na polno. Opravljenih je bilo kar 43.620 hitrih antigenskih testov, koliko od teh je bilo pozitivnih, ni znano, bodo pa danes preverjeni na PCR testih. Teh je bilo sicer v ponedeljek opravljenih 3642, ugotovili pa so 491 pozitivnih primerov, kar predstavlja 13,5-odstotni delež. Ta je za slabih devet odstotkov nižji kot predhodni ponedeljek.

Z umikom prejšnjega ponedeljka, ko je bilo zaznanih 893 pozitivnih primerov, se sedemdnevno povprečja zniža na 553, kažejo podatki Sledilnika za covid-19, kar nas po vladnem semaforju uvršča v rumeno fazo. Vlada bo sicer jutri odločala o morebitnem sproščanju ukrepov. Če se bo držala vladnega semaforja, je odločitev jasna ...

Dosežen je namreč tudi drugi kriterij za vstop v rumeno fazo - število hospitaliziranih covidnih bolnikov (meja je 500).

V bolnišnicah se tako danes zdravi 477 covidnih bolnikov, od tega 131 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 54 bolnikov, trije bolniki so umrli.

V strokovni skupini so vladi predlagali rahljanje ukrepov, a podrobnosti niso znane.

Kljub boljšim podatkom sicer še vedno ostajajo razlike med regijami. Najslabša regija, primorsko-notranjska, ima več kot enkrat slabše sedemdnevno povprečno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev kot najboljša regija, ki je trenutno posavska.

Prvič po 15. oktobru lani smo prišli na 550 potrjenih okužb na dan, ocenjeno dnevno število okužb pa je 2000, je izpostavil vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožefa Stefana Leon Cizelj.

Kot je pojasnil, se je od 1. aprila do danes reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en okuženi, znižalo z 1,2 na 0,85. To smo po njegovih navedbah dosegli predvsem s samozaščitnim obnašanjem in prvomajskimi prazniki, ki so delovali kot malo zaprtje države.

Po njegovem mnenju pa je ključno vlogo pri zniževanju reprodukcijskega števila odigralo 11-dnevno zaprtje v začetku aprila. Brez tega bi bilo v tem trenutku v bolnišnicah okoli 1000 bolnikov, do številke okoli 500 in rumene faze, kjer smo danes, pa bi prišli šele v sredini junija.

Cizelj pričakuje, da se bo število bolnikov v bolnišnicah še naprej zmanjševalo, to pa je povezano tudi s cepljenjem. "Hitreje ko bomo cepili, hitreje bodo številke padale," je še dodal. Trenutno tedensko zaradi cepljenja postane imunih na covid-19 približno 50.000 ljudi. Zeleno fazo sproščanja ukrepov bi lahko s trenutnimi trendi dosegli v začetku poletja, a kot je poudaril Cizelj, je to težko napovedovati.

REGIJA

V SB Novo mesto je danes še 27 covidnih bolnikov (včeraj 33) - pet so jih odpustili, eden pa je žal umrl.

V SB Brežice pa so enega novega bolnika sprejeli in jih imajo tako devet.

Ponedeljkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Metlika 10, Novo mesto in Črnomelj 4, Kočevje, Ribnica, Trebnje, Semič in Žužemberk 3, Straža 2, Mokronog Trebelno, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Sodražica in Škocjan 1

Posavje - Krško 8, Brežice 3, Sevnica in Radeče 1

M. K.