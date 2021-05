Nov vrtec na Mirni bo podprla država

11.5.2021 | 13:50

Nov vrtec - vizualizacija (vse fotografije: Občina Mirna)

Objekt, v katerem bo nov vrtec

Vladni sklep o sofinanciranju

Mirna - Na Mirni bo predvidoma do novembra 2024 zgrajen nov 8-oddelčni vrtec, ki bo omogočal širitev še za šest oddelkov, saj se bo, kot so prepričani v tej dolenjski občini, število predšolskih otrok v prihodnjih letih zaradi novih stanovanj in enodružinskih hiš le še povečevalo.

Občina Mirna je konec februarja oddala prijavo na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, in sicer za projekt izgradnje 8-oddelčnega vrtca. V roku je prispelo 160 prijav, od tega 67 projektov za naložbe v vrtce. Včeraj je na občino prišel sklep o izboru mirnske naložbe med tistimi 13, ki jih bo sofinancirala država, sporočajo z Mirne.

Celoten projekt je ocenjen na dobrih 2,6 milijona evrov z DDV, MIZŠ pa je na podlagi sklepa odobrilo maksimalno višino sofinanciranja, in sicer v višini 1.172.667,07 evra.

»Z izgradnjo novega vrtca bomo zagotovili s standardi in normativi skladne prostore za dolgoročno kakovostno izvajanje predšolske vzgoje na enem mestu v občini Mirna. Zaenkrat bomo uredili 8-oddelčni vrtec, za katerega že imamo dovoljenja, hkrati pa pripravljamo vse potrebno za čim prejšnjo širitev, saj se zavedamo, da je osem oddelkov vrtca dovolj za danes, za jutri pa premalo. Vesel sem, da smo s sodelavci pripravili uspešno prijavo in komaj čakam na začetek del,« je zadovoljen župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Časovnica del je prilagojena sofinanciranju. Izbor izvajalca del in začetek gradbenih del je tako načrtovan v prvem četrtletju prihodnjega leta, zaključek gradnje avgusta 2023, sledilo bo opremljanje in dokončna ureditev prostorov ter odprtje vrtca predvidoma novembra 2024.

Ob ustanovitvi občine leta 2011 je imel Vrtec Deteljica, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna, pet oddelkov, danes jih ima osem - šest v stavbi vrtca, dva v prostorih osnovne šole. Zaradi pričakovanega priseljevanja zaradi (takrat še načrtovane) gradnje novih stanovanj in individualnih hiš, je občina v letu 2020 kupila več kot pet tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče z objektom, ki ga bo rekonstruirala za potrebe novega vrtca. Ta bo bistveno izboljšal prostorske pogoje, razmere za delo in izvajanje aktivnosti predšolske vzgoje, hkrati pa bo tudi energetsko varčen, okolju in lokalni skupnosti prijazen objekt, še sporočajo iz mirnske občine.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o uspešni prijavi na javni poziv Dušan Skerbiš o uspešni prijavi na javni poziv