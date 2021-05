FOTO&AVDIO: Teden cvička znova v okrnjeni obliki, jutri bo znan kralj cvička

11.5.2021 | 16:00

Na novomeškem Kmetijsko gozdarskem zavodu se je dopoldne začel sicer letos zavoljo epidemije okrnjen 49. Teden cvička.

V oceno so prejeli 501 vzorec vina, od tega 181 cvičkov.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je poudaril pomen ohranjanja tradicije Tedna cvička in vinogradništva.

Novo mesto - Letošnji tradicionalni 49. Teden cvička, ki ga pripravljata Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in občina Trebnje, bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa znova v okrnjeni obliki, brez družabnega dela. V okviru dogajanja so danes na novomeškem Kmetijsko gozdarskem zavodu pripravili ocenjevanje vin.

Kot je povedal vodja enološkega laboratorija na omenjenem zavodu in tajnik ocenjevanja Andrej Bajuk, je to eno največjih slovenskih ocenjevanj vina. Vzorce jim je poslalo vseh 32 društev, združenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Skupaj so prejeli 501 vzorec, od teh je bilo 181 vzorcev cvička, od sortnih vin pa je bila najbolj zastopana modra frankinja. Za večjo priljubljenost cvička po njegovih besedah izvajajo več projektov, med drugim skušajo s sodelovanjem več vinarjev njegov okus posodobiti in približati novih generacijam.

Ocenjevanje je odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki je ob tem poudaril pomen ohranjanja te slovenske tradicije in vinogradništva. Da se bo cviček ponovno pojavil kot iskano vino tudi na policah in restavracijah, pa po ministrovih besedah potrebuje dodatno promocijsko dejavnost. Sicer ga je označil kot primer dobre prakse, kako je treba povezovati stroko in pridelovalce. Zato je tudi cviček postal prepoznaven v slovenskem prostoru, je dejal.

Podgoršek je med drugim dodal, da na ministrstvu pripravljajo ukrepe za ublažitev posledic epidemije covida-19 ter letošnje pozebe v vinogradništvu, vinarstvu in sadjarstvu.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je poudaril, da si zveza kljub epidemiji prizadeva za neprekinjeno tradicijo Tedna cvička, zato bodo nekaj dogodkov izvedli, zaključno prireditev pa podobno kot lani pripravili v zaprti obliki. Bila bo prvi ali drugi vikend v juliju v Velikem Gabru v trebanjski občini. Na njej bodo okronali novega kralja cvička ter razglasili ambasadorja cvička in cvičkovo princeso. Podelili bodo priznanja nagrajenim vinogradnikom in izdali bilten.

Trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora Alojzij Kastelic je med drugim izrazil upanje, da se bi jubilejni 50. Teden cvička vrnil v Novo mesto in da bo novomeški župan Gregor Macedoni prevzel pokroviteljstvo. Ta je pa v nagovoru med ostalim dejal »da bomo v Novem mestu naredili vse, da bo 50. izvedba Tedna cvička na takšni ravni kot si dolenjska prestolnica, cviček in širša Dolenjska zasluži«.

Zbrane so nagovorili še direktor novomeškega Kmetijsko gozdarskega zavoda Damijan Vrtin, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič ter aktualni cvičkova princesa Maja Vovko in vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin.

Besedilo in foto: M. Ž.

