FOTO&AVDIO: V Novem mestu vabijo na veslanje po Krki - v soboto odprtje mestne plaže

11.5.2021 | 17:40

Danes na Krki (foto: MO NM)

Današnja novinarska konferenca (foto: J. K.)

Foto: MO NM

Novo mesto - Občinski Zavod Novo mesto je nadgradil lanski projekt Z vesli po Krki, s katerim želi pritegniti domače in tuje ljubitelje veslanja po reki. Ker želijo mestne prebivalce in goste še bolj zvabiti h Krki, v prihodnjih letih načrtujejo še dodatno širitev ponudbe, kot tudi ureditev čolnarne in druge tovrstne infrastrukture.

Vodja izposoje plovil Jernej Rojc je na današnji novinarski konferenci ob odprtju veslaške sezone na tej dolenjski zeleni reki navedel, da so letos prenovili shrambo za plovila na t. i. mestni plaži pod športnim parkom Portoval.

Odprtje v soboto

Ob dnevih z ugodnim vremenom oz. od sobote do zaključka sezone si bo možno tam izposoditi supe in čolne, prebivalcem Novega mesta in gostom pa bodo tako omogočili ogled Krke, njenega obrežja in mestne vedute z rečne gladine.

Pristavil je, da so v neposredni bližini mestne plaže na voljo parkirna mesta za osebna vozila in šest parkirišč za avtodome. Od sobote pa bodo v izposoji 15 supov in trije leseni čolni.

Te si bo med delavniki v maju mogoče izposoditi med 15. in 19. uro, ob koncih tedna pa med 10. in 19. uro. Junija med delavniki med 15. in 20. uro ter konec tedna med 10. in 20. uro. Julija in avgusta bo izposoja možna vsak dan do 20. ure, po prvi polovici avgusta in nato še septembra pa jo bodo vnovič prilagodili dolžini dneva, je še dejal Rojc.

Krka živi

Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac je povedal, da je projekt Z vesli po Krki del večjega projekta Krka živi, ki ga izvajajo skupaj z različnimi društvi in drugimi organizacijami. Junija bodo tako pripravili tradicionalno družabno prireditev Noč na Krki in julija tradicionalne skoke v Krko.

Ocenil je tudi, da so priložnosti, ki jih s svojim ekosistemom in okolico ponuja Krka, še v večji meri neizkoriščene. Zato so se tudi lotili prenove in preureditve pred več leti urejene t. i. mestne plaže na Krkinem desnem bregu. Kot prvi korak pri okrepitvi njene priljubljenosti je navedel letošnjo zagotovitev njene dostopnosti, prijaznosti in varnosti. V prihodnji letih pa bodo sledili drugi koraki in širitev ponudbe.

STA; M. K.

