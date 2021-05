Odzivi potnikov na progi Kočevje-Grosuplje dobri, kmalu dodatni vlaki

12.5.2021 | 08:20

Po kočevski progi vozijo novi Stadlerjevi vlaki (foto: arhiv; SŽ)

Ljubljana/Kočevje - V dobrih štirih mesecih od vzpostavitve so vlaki Slovenskih železnic na novi progi Kočevje-Grosuplje prepeljali že nekaj desettisoč potnikov. Ker je epidemija covida-19 močno zmanjšala potovanja, je donosnost proge še težko ocenjevati, so pa prvi odzivi potnikov zelo dobri, pravijo na Slovenskih železnicah.

Na relaciji Kočevje-Grosuplje med delavniki vozi 16 vlakov, ob nedeljah pa šest. Od januarja do aprila so na progi prepeljali okoli 22.000 potnikov, v kar pa niso všteti številni potniki, ki za vožnjo uporabljajo vozovnice integrirarnega javnega potniškega prometa. Uporabniki slednjih so najpogosteje študentje in dijaki ter upokojenci, ki sicer predstavljajo velik del železniškega potniškega prometa.

Kot pravijo na Slovenskih železnicah, je trenutno še težko reči, ali je proga donosna, saj zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, potrebe po potovanjih in prevozih niso takšne, kot bi bile sicer.

"Če pogledamo samo letošnje leto, so v začetku leta in v aprilu veljali strogi vladni ukrepi, ki so omejevali gibanje občanov izven občin oz. regij, zaprte so bile šole, fakultete, delo je po priporočilih potekalo na daljavo, od doma. Vse to je vplivalo na manj potreb po potovanjih in tako je še težje uvajati nove potovalne možnosti in navade," so navedli.

Težava je tudi, ker je zaradi ukrepov, ki omejujejo potovanja, potreben večji razmak med potniki, kar zmanjšuje zmogljivosti vlakov, pa tudi sicer potniki potrebujejo nekaj časa, da se privadijo na dodatno vrsto prevoza. "Na začetku je težko spremeniti potovalne navade, zato je potrebno daljše obdobje, da dobimo realno sliko," pravijo.

Na Slovenskih železnicah pričakujejo, da bo proga zelo donosna

So pa prvi odzivi potnikov na novo progo po navedbah Slovenskih železnic zelo dobri. Ponovne vzpostavitve železniškega potniškega prometa so si namreč občani zelo želeli, hkrati na progi vozijo tudi novi vlaki, ki omogočajo udoben sodoben prevoz.

Na železnicah verjamejo, da bo proga potem, ko bodo potniki še bolj seznanjeni z novo vrsto prevoza in bodo ukrepi zaradi epidemije sproščeni, visoko donosna. V ta namen načrtujejo več akcij. Med drugim skupaj z Darsom na relacijah Ljubljana-Novo mesto in Ljubljana-Kočevje nudijo 50-odstotni popust pri nakupu enosmernih in povratnih vozovnic za vlak. "S tem rešujemo preveliko gnečo na cestah in hkrati izkoriščamo možnost, da potniki ustvarijo uporabniško izkušnjo z vlakom ter preklopijo na nov način vožnje," pravijo. Kot dodajajo, je lahko izkoristek časa med vožnjo z vlakom večji kot v avtomobilu, hkrati pa tako prispevamo k varovanju okolja in verjetno tudi prihranijo.

Pri ukinitvi treh nivojskih prehodov se zapleta

Trenutno je sicer ena večjih težav nove proge v tem, da lahko vožnja od Kočevja do Grosupljega in naprej do Ljubljane traja dlje kot z avtomobilom, posebej takrat, ko morajo potniki, ki potujejo v Ljubljano, v Grosupljem prestopiti. V tem primeru lahko vožnja traja od ene ure in 20 minut vse do dveh ur, ko prestopanje ni potrebno, pa okoli uro in 15 minut, lahko tudi nekaj manj.

Na Slovenskih železnicah pravijo, da je težava med drugim povezana s konfiguracijo proge in tremi prehodi čez železniške tire, ki niso zavarovani z zapornicami, ampak zgolj z andrejevim križem, kar zahteva počasnejšo vožnjo. Gre za nivojske prehode na odseku od prehoda Ribnica do prehoda Goriča vas, kjer so januarja zaradi varnosti uvedli omejitev hitrosti vožnje vlakov na 50 kilometrov na uro.

Vse tri nivojske prehode bo treba skladno s soglasjem resornega ministra ukiniti po izgradnji tamkajšnje povezovalne ceste, a se zapleta. Zaradi nasprotovanja posameznih lastnikov zemljišč, po katerih bo potekala povezovalna cesta, so se postopki pridobitve potrebnih zemljišč za izgradnjo ceste znatno podaljšali. Stekli so sicer postopki razlastitve, ki pa se jim lastniki upirajo z razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Med drugim bo treba pridobiti tudi sklep vlade o ugotovitvi javne koristi za razlastitev, ki je trenutno v postopku dopolnitve za obravnavo na vladi, pravijo na Slovenskih železnicah.

Načrtujejo dodatne vlake

Bistveno hitrejšega potovanja na progi Kočevje-Grosuplje v bližnji prihodnosti po navedbah Slovenskih železnic tako ni pričakovati, je pa njihova želja za vse proge, da bi lahko vlaki vozili z višjimi hitrostmi, k čemur bodo težili ves čas. Eden večjih ukrepov bo nadgradnja železniške postaje Grosuplje.

Sicer pa s poletnimi spremembami voznega reda načrtujejo po en dodatni jutranji in popoldanski vlak na relaciji Ljubljana-Kočevje ter dva dodatna večerna vlaka na relacijah Ljubljana-Grosuplje-Kočevje ter Kočevje-Ljubljana.

Traso železniške proge Ljubljana-Kočevje so določili leta 1887. Progo so leta 1892 začeli graditi v Velikih Laščah. Odprli so jo 27. septembra 1893. Hkrati s tovornim je na progi potekal potniški promet. Potniški vlaki so na progi od leta 1968 vozili le še do Velikih Lašč, po letu 1970 pa so jih ukinili.

Začetek prenove odslužene kočevske železnice sega v leto 2008. Prvih 26 kilometrov proge odseka Grosuplje-Ortnek so prenovili do leta 2011, leta 2013 je sledila nadgradnja devetkilometrskega odseka Ortnek-Ribnica. Odsek med Grosupljem in Kočevjem so začeli prenavljati leta 2016. Aprila 2019 je po njej zapeljal tovorni vlak, januarja letos pa še potniški promet.

STA; M. K.