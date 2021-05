Nov smrtni davek - 52-letni mopedist se je ubil v obcestni grapi

12.5.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.11 je v naselju Krajna Brda, občina Sevnica, padel motorist z motornim kolesom v obcestno grapo in na kraju nesreče poškodbam žal podlegel. Gasilci PGD Sevnica so odklopili akumulator, izvlekli ponesrečeno osebo in motorno kolo na cestišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica in policiji.

Nesreča se je zgodila, ko je 52-letni moški vozil moped po lokalni cesti Blanca-Kranja Brda-Čanje, izven naselja Krajna Brda zapeljal s ceste in se torej tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Uničili granato

Ob 16.20 je pri Velikem Mraševem, občina Krško, občan naletel na topovsko granato kalibra 76,2 milimetra, nemške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Nevarno najdbo so na kraju uničili pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije.

Olje na cesti

Ob 20.31 je bilo cestišče na Smuški cesti v Semiču onesnaženo z motornim oljem. Gasilci PGD Kot-Brezje so madež posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče na dolžini okoli trideset metrov.

Avto zagorel med vožnjo

Ob 18.59 je v Dolgi vasi, občina Kočevje, med vožnjo zagorel osebni avto. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in Dolga vas. Vozilo je uničeno.

Ob 18.22 je tudi na avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem gorelo osebno vozilo. Požar, ki je vozilo uničil, so pogasili gasilci PGD Stična in Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD, na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, na izvodu ŠEVNICA LEVO;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI VRH, na izvodu GORENJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Bučke z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh predvidoma med 7:30 in 9:00 uro; na območju TP Močvirje predvidoma med 9:30 in 11:00 uro; na območju TP Gorenje Radulje predvidoma med 11:30 in 13:00 uro ter na območju TP Dolenje Radulje, predvidoma med 13:15 in 15:00 uro.

M. K.