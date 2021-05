Krka po zmagi s Šenčurjem v polfinalu pokala Spar

12.5.2021 | 07:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v četrtfinalu pokala Spar premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 94:81 (19:20, 43:31, 63:50).

Krka je sinočnje tekmece premagala četrtič v petih medsebojnih tekmah v tej sezoni in se torej uvrstila med štiri ekipe pokala Spar, ki se bodo naslednji konec tedna na zaključnem turnirju v Ljubljani potegovale za jubilejni trideseti pokalni naslov v samostojni Sloveniji.

Novomeščani, ki imajo v svojih vitrinah tri pokalne lovorike (2014, 2015, 2016), ob tem pa so še štirikrat igrali v finalu, bodo dvanajstič igrali v polfinalu pokala Spar od 2007 dalje, ko zaključek tekmovanja poteka v obliki F4 ali F8. Njihov tekmec v polfinalu 22. maja bo Cedevita Olimpija. Drugi par je Rogaška - Šentjur.

Strelske vaje

Krka, ki je tudi sama igrala brez poškodovanih Roda Camphorja, Miha Škedlja in Adina Vrabca, je oslabljeno zasedbo Ggd Šenčurja izkoristila za strelske vaje. Ob 39 poskusih za tri točke, jih je zadela kar 19, od tega Rok Stipčević osem. Hrvaški organizator igre je dosegel 28 točk, trojke metal 8:12, zbral pa je še deset podaj in tekmo končal z indeksom 33.

Štiri trojke je prispeval Nejc Barič (16 točk), tri pa je zadel Luka Lapornik (13 točk). Pri gostih je imel dober strelski večer David Kralj, ki je 27 točk dosegel ob metu 10:13 iz igre oziroma 3:4 za tri točke.

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Nedović (Kranj), Zupančič (Ljubljana), Mohorič (Velenje).

* Krka: Stipčević 28 (2:2), Barič 16 (2:2), Kosi 10 (2:2), Škifić 15 (1:2), Lapornik 13 (2:2), Rebec 8, Vučetić 1 (1:2), Milovanović 3.

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Ivković 2 (2:2), Bubnić 11, Novak 13 (3:5), Rojc 9 (4:5), Fifolt 15 (5:11), Kralj 27 (4:4), Daneu 4.

* Prosti meti: Krka 11:14, Ggd Šenčur 18:27.

* Met za tri točke: Krka 19:39 (Stipčević 8, Barič 4, Lapornik 3, Rebec 2, Škifič 2), Ggd Šenčur 7:16 (Kralj 3, Bubnić 3, Rojc).

* Osebne napake: Krka 29, Ggd Šenčur 21.

* Pet osebnih: Daneu (38.), Stipčević (40.).

Izjava po tekmi:



Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Čestitke fantom za pomembno zmago. Vem, da se je bilo težko spet zbrati po uvrstitvi v polfinale Lige Nova KBM. S to tekmo smo se uvrstili še v polfinale Pokala Spar. Bili smo solidni. Na začetku tekme ni bilo prave zbranosti, potem pa smo trikrat prišli do prednosti 18 točk, na koncu pa je zgledalo kot tekmovanje, kdo bo dal več trojk. To moramo čim prej pozabiti, se jutri dobro spočiti, nato pa se bomo pripravili na prvo polfinalno tekmo lige Nova KBM z Rogaško.''

Krkaše sedaj v petek, 14., in v ponedeljek, 17. maja, še pred polfinalom pokala Spar čakata polfinalni tekmi Lige Nova KBM z Rogaško.

STA; M. K:

Zvočni zapisi Dalibo Damjanović Dalibo Damjanović