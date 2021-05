Ribničani za šolo in Lepovče prejeli 600 tisočakov

12.5.2021 | 18:10

OŠ dr. Franceta Prešerna

Ribnica - Občina Ribnica je na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izgradnjo prizidka k stavbi B Osnovne šole dr. Franceta Prešerna prejela nekaj več kot 380.500 evrov. Po besedah ribniškega župana Sama Pogorelca gre za pomemben uspeh, ki bo pripomogel k rešitvi prostorske stiske na šoli.

Osnovna šola se namreč že od leta 2017 sooča s hudo prostorsko stisko, zato je prizidek k stavbi B, ki predstavlja staro meščansko šolo, nujno potreben, je povedal župan. V njem bodo uredili štiri učilnice in ostale spremljajoče prostore. Razširili bodo jedilnico in kuhinjo, ki sta premajhni, ter vgradili dvigalo.

Gradnjo bodo predvidoma začeli takoj po zaključku šolskega leta, najverjetneje v začetku julija, gradbena dela pa naj bi zaključili do septembra ali oktobra. Nato bo sledilo še opremljanje. "Terminsko smo načrtovali, da bo projekt končan jeseni leta 2022, kot kaže, pa se bo to zgodilo že veliko prej," je dejal župan.

380.500 evrov, pridobljenih na razpisu, predstavlja 42 odstotkov vrednosti celotne naložbe, ki je ocenjena na 917.000 evrov. Po županovi oceni so pridobljena sredstva toliko večji uspeh, ker je bil projekt šesti med 25 izbranimi projekti od skupno 91 prijavljenih. Poleg tega v občini ne pomnijo, kdaj so sploh nazadnje prejeli kakšna sredstva od ministrstva. Dodatno bo občina kandidirala še za sredstva Eko sklada za nič energijske objekte, tako da bodo po županovih besedah velik del naložbe pokrili z denarjem, pridobljenim od zunaj.

Tudi za Lepovče

Občina je bila uspešna tudi pri pridobivanju evropskih sredstev za ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ji je namreč za projekt odobrila nekaj več kot 233.370 evrov, kar predstavlja 60 odstotkov vrednosti celotne naložbe, ki je ocenjena na nekaj več kot 388.500 evrov. Od tega bo dobrih 175.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj več kot 58.340 evrov pa predstavlja nacionalni prispevek iz državnega proračuna, so sporočili iz občine Ribnica.

V sklopu načrtovane naložbe bo občina uredila cesto, enostranski pločnik, vodovod in meteorno kanalizacijo ter postavila javno razsvetljavo na delu lokalne ceste v Lepovčah, ki je del industrijske cone Lepovče. Projekt bo zaključen najkasneje do začetka letošnjega poletja, so pojasnili v službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Občina bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje spodbudila nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. S tem se bo povečala tudi njihova dodana vrednost, so še dodali.

STA, M. K., M.Ž.