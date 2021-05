FOTO: Cesta skozi Zdole prenovljena

12.5.2021 | 10:10

Dela so zaključena, po tehničnem prevzemu v maju pa bo cesta skozi Zdole predana v uporabo, so dejali na občini Krško. (Foto: Občina Krško)

Zdole, Krško - Direkcija RS za infrastrukturo je v sodelovanju z Občino Krško lani začela z rekonstrukcijo prve in tretje faze ceste skozi Zdole, ki se v teh dneh zaključuje. Vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov, od tega večino financira Direkcija, delež Krčanov pa znaša 327.312 evrov. Cesta skozi Zdole je z zaključkom teh dveh faz obnovljena v skupni dolžini 1200 metrov, so sporočili iz krške občine.

V okviru prve in tretje faze so prenovili 704 metrov ceste, zgradili pločnike in obnovili ostalo infrastrukturo, pa tudi priključek za naselje Anovec. »Za večjo varnost vseh udeležencev v prometu smo tri prehode za pešce dodatno osvetlili in postavili opozorilno signalizacijo, nameščamo pa tudi prikazovalnik Vi vozite kot opozorilo voznikom, da prilagodijo hitrost skozi naselje,« so opisali. V sklopu druge faze pa so pred dvema letoma obnovili okoli 500 metrov ceste.

M. Ž.

Galerija