Za mopedista je bila usodna vožnja preblizu roba vozišče

12.5.2021 | 09:20

Poročali smo že o včerajšnji prometni nesreči, v kateri je življenje izgubil mopedist, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. O padcu mopedista na lokalni cesti Blanca - Kranja Brda - Čanje na območju PP Sevnica so bili obveščeni ob 16.30. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 52-letni moški peljal v smeri proti Čanju. Izven naselja Kranja Brda je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in zapeljal v jarek ob cesti. Umrl je na kraju prometne nesreče, policisti pa vse okoliščine še preiskujejo.

Pijan trčil v tovornjak

Okoli 15.30 pa smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri proti Obrežju pri izvozu za Mokrice. Policisti PPP Novo mesto, ki so opravili ogled, so ugotovili, da je 36-letni voznik kombija zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je vozil 49-letni voznik. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola.

O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo najmanj 1400 evrov, vozniku motornega vozila pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Mamo udaril po glavi, vplil na njo in jo žalil

Novomeške policiste so nekaj pred 23. uro poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi pijan moški vpil na svojo mamo in jo žalil. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je 32-letni večkratni kršitelj javnega reda in miru udaril svojo mamo po glavi, vpil na njo in jo žalil. Ker ni upošteval ukazov policistov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomili v zabojnik, pomožni objekt in prodajalno

Na delovišču na Mirni je v noči na torek nekdo vlomil v zabojnik in odnesel tri vibracijske igle in okoli 250 metrov električnih vodnikov. Podjetje, ki izvaja dela na gradbišču, je oškodovano za okoli 3400 evrov.

Med 8. in 11. majem je na Otočcu neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel dve kosilnici. Škode je za okoli 600 evrov.

Danes ponoči pa je v Sevnici nekdo vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

