Skoraj polovico denarja za prizidek k OŠ Otočec bo prispevala država

12.5.2021 | 13:40

Prizidek v osnovni šoli Otočec pospešeno raste. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Prenova osnovne šole Otočec, ki poteka po načrtih in bo od jeseni dalje imela tudi novi vrtec, bo predvidoma zaključena do načrtovanega roka, česar se veselijo predvsem tamkajšnji prebivalci. Razveseljiva pa je tudi novica, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo sofinanciranje dozidave šole in vrtca v vrednosti nekaj več kot 1.200.000 evrov, skupna vrednost gradbenih del in opreme pa sicer zanaša nekaj več kot 2.500.000 evrov, so sporočili iz novomeške občine.

V otoški osnovni šoli bodo tako že jeseni imeli urejene prostore otroškega vrtca z večnamenskim prostorom - športno igralnico, tri igralnice s sanitarnimi prostori, prostore za zaposlene ter servisne prostore v kletni etaži, v pritličju in nadstropju pa bodo prostori šole, in sicer šest učilnic, novi kabineti, prostori za strokovne delavce in sanitarije.

»Iz hodnika v nadstropju bodo vodile stopnice do podstrešja, ki v kasnejši fazi omogoča ureditev mansardnih prostorov knjižnice. Investitor bo v sklopu investicije vgradil osebno dvigalo, dodatno dvigalo za premostitev višinske razlike med dvema nivojema v pritličju, ter z rekonstrukcijo dela stavbe izvedel nivojske povezave v vse etaže obstoječega objekta, tako da bo zagotovljen neoviran dostop gibalno oviranim osebam v vse etaže,« so nanizali v sporočilu za javnost.

Po besedah župana Gregorja Macedonija dela, ki jih izvaja podjetje TGH iz Črnomlja, potekajo po načrtih: »Uspešno pridobljena sredstva na razpisu MIZŠ so spodbudna potrditev proaktivnega pristopa Mestne občine Novo mesto pri načrtovanju in izvedbi projekta, pri čemer je višina odobrenih sredstev prijetno presenečenje. Veseli smo, da je objekt že pod streho. Prizadevali si bomo, da bo za novo šolsko leto vse nared za sprejem učencev v šolo in otrok v nove prostore vrtca, na zadnji seji občinskega sveta pa smo sledili mnenju krajanov Otočca, s čimer bo novozgrajeni vrtec deloval v okviru osnovne šole.«

M. Ž.