Včeraj potrdili 726 okužb, umrla dva covidna bolnika

12.5.2021 | 11:15

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Včeraj so opravili 4698 PCR testov in pri tem potrdili 726 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 463 covidnih bolnikov, od tega jih 127 potrebuje intenzivno zdravljenje. Dva covidna bolnika sta včeraj umrla. Sedemdnevno povprečje okužb se je v primerjavi s ponedeljkom znižalo za 29 in znaša 520.

Delež pozitivnih testov je bil 15,5-odstoten, kar je za dve odstotni točki več od ponedeljka. Sicer se v bolnišnicah zdravi 14 covidnih bolnikov manj kot dan prej, štirje manj na intenzivni negi, v domačo oskrbo pa so včeraj odpustili 55 covidnih bolnikov.

Umrl je en bolnik manj kot v ponedeljek.

M. Ž., STA