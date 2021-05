Minister Koritnik z županom podpisal najemno predpogodbo za nove poslovne prostore GURS-a

12.5.2021 | 12:25

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in kočevski župan Vladimir Prebilič. (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes obiskal občino Kočevje, kjer se je na delovnem srečanju sestal z županom Vladimirjem Prebiličem in njegovo ekipo ter z načelnico upravne enote Gordano Tekavčič. Minister in župan sta ob tej priložnosti podpisala tudi najemno predpogodbo za poslovne prostore v stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 7, kamor se bo po obnovi preselila kočevska pisarna Geodetske uprave Republike Slovenije.

Minister in župan sta ob podpisu izpostavila, da trenutni prostori kočevske pisarne geodetske uprave ne ustrezajo potrebam zaposlenih in uporabnikov v celoti, saj so arhivski prostori pomanjkljivo urejeni, prihaja do prostorske stiske, neurejeni so tudi dostopi za invalide, so sporočili iz ministrstva za javno upravo.

Na delovnem srečanju sta se dotaknila tudi aktivnosti za digitalno preobrazbo in belih lis na področju občine ter projekta obnove stavbe Občine Kočevje na Ljubljanski cesti 26, v kateri ima prostore tudi upravna enota Kočevje. Minister se je v sklopu obiska srečal tudi z načelnico Gordano Tekavčič.

Kot so pojasnili na občini Kočevje, bo občina letos začela z rekonstrukcijo celotnega dotrajanega objekta na Ljubljanski cesti 7. Z naložbo bo uredila vizualno podobo objekta v nizu stavb in preprečila propadanje stavbe ter tako poskrbela za spomeniško-kulturno dediščino mesta. Hkrati se s podpisom predpogodbe z Ministrstvom za javno upravo zagotavlja tudi vsebina z dejavnostmi, ki so lokalnega pomena za občane kočevske in okoliških občin.

Prostori, ki se nahajajo v pritličju in 1. nadstropju, bodo tako oddani v najem Ministrstvu za javno upravo za delovanje Geodetske uprave v Kočevju, mansardni del pa bo predvidoma namenjen potrebam Ministrstva za delo, družino in enake možnosti.

»Občina Kočevje je sicer prenovo objekta načrtovala že dalj časa. Prvi pogovori z Ministrstvom za javno upravo so stekli v letu 2019, a so se z začetkom epidemije in menjavo vlade zaustavili. Župan je zato ob podpisu predpogodbe izrazil veliko zadovoljstvo, da je minister Koritnik predlog in projekt občine prepoznal kot dober in da bodo tako lahko stavbi zagotovili ustrezno namembnost, pisarni Geodetske uprave in njihovim strankam pa ustrezne nove prostore,« so zapisali na občini. Poleg prenove stavbe bodo uredili pripadajoče funkcionalne prostore za dostop zaposlenih in strank in dvigalo.

Naložba je ocenjena na dobrih 1,1 milijona evrov. Občina Kočevje pričakuje, da bo s prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo za energetsko obnovo stavb uspela zagotoviti 160.000 evrov za sofinanciranje investicije. Začetek del je zato predviden po uspešnem kandidiranju na razpisu in podpisu pogodbe za sofinanciranje konec oktobra 2021, zaključek je načrtovan za konec junija, novi uporabniki pa bi se v prenovljen objekt vselili z avgustom 2022.

Sklenjena predpogodba z Ministrstvom za javno upravo nalaga obvezno sklenitev najemne pogodbe po zaključku investicijskih del oziroma do 31. julija 2022. Najemna pogodba bo skladno z zakonodajo sklenjena za nedoločen čas, višina najemnine pa bo znašala 1.677 evrov mesečno, so še dodali na občini.

Koritnik je, kot že zapisano, obiskal tudi Upravno enoto Kočevje in se srečal z zaposlenimi. Delo upravne enote je po njegovi oceni kljub ukrepom, povezanim s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa virusa, zelo dobro organizirano. Z načelnico Gordano Tekavčič pa sta govorila tudi o promociji digitalnih upravnih storitev in drugih aktualnih temah, so se dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.