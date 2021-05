Izbrana najboljša arhitekturna rešitev športnega centra ob brežiški akumulaciji

12.5.2021 | 14:50

Župan Ivan Molan z avtorji zmagovalne arhitekturne rešitve podjetij Landstudio 015 in Elementarna (Foto: J. Koršič)

Brežice - Pri vhodu območja hidroelektrarne Brežice so danes odprli razstavo arhitekturnih rešitev za izgradnjo športnega vodnega centra, ki ga tamkajšnja občina načrtuje ob njenem akumulacijskem bazenu. Ocenjevalna komisija je prvo nagrado prisodila zasnovi, ki jo je pripravilo več avtorjev podjetij Landstudio 015 in Elementarna.

Občina Brežice je projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Vodni center Brežice pripravila s sodelovanjem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Kot je pojasnil brežiški župan Ivan Molan, so želeli priti do kakovostne idejne rešitve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje sodobnega vodnega centra, ki bo igral pomembno vlogo pri razvoju poklicnega, rekreativnega in športa gibalno oviranih ter pri razvoju območnega turizma.

Natečaj je bil prvi korak v smeri novega vodnega centra. Občina pa bo na temelju nagrajene rešitve začela izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in takoj po njegovi zagotovitvi - predvidoma prihodnje leto - začela gradnjo. Gradili naj bi etapno in gradnjo končali v treh do štirih letih, je napovedal župan.

Ocenili so tudi, da naj bi naložba stala od pet do šest milijonov evrov, pri čemer računajo na kandidaturo za zagotovitev evropskega sofinanciranja v okviru nove finančne perspektive med letoma 2021 in 2027.

Molan je še dodal, da so vodni center kot športno-rekreacijsko površino prostorsko umestili že s sprejetjem državnega prostorskega načrta za območje brežiške hidroelektrarne, ob gradnji njene infrastrukture pa so izvedli nekatere potrebne ureditve.

Po podatkih brežiške občine nagrajena zasnova, ki predvideva arhitekturno in krajinsko podobo, obsega ureditev oz. gradnjo kajakaškega centra, dostopov do vode in ureditev rekreacijskih poti po nasipih akumulacijskega jezera. Gre za približno šest hektarjev zemljišča.

Vodni center bo obsegal umetno kajakaško progo, čolnarno s približno 1000 kvadratnimi metri, otroško igrišče, parkirišče, površine za gledalce in vso potrebno infrastrukturo. V čolnarni bodo prostori za hrambo čolnov in opreme, garderobe, manjši prostor za vadbo, izposojevalnica plovil, prostori za fizioterapijo, zdravniško oskrbo, civilno zaščito, manjšo trgovino in gostinski lokal, so še navedli na brežiški občini.

Na natečaj so sicer prispele štiri naloge in vse so predstavili na razstavi na prostem, ki je na ogled do 12. junija.

STA, M. Ž.