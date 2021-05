FOTO: Novi kralj cvička je Matjaž Golob

12.5.2021 | 19:45

Novi kralj cvička Matjaž Golob

Takole sta nazdravila s predsednikom Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miranom Jurakom.

Novi kralj cvička s staršema in ženo. Na zdravje!

Malkovec - Po zaključku ocenjevanja vin, ki je včeraj in danes v sklopu 49. tedna cvička potekalo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, so iz Zveze društev vinogradnikov Dolenjske sporočili, da bo novi kralj cvička Matjaž Golob iz Vinogradniškega društva Malkovec.

Bodočega kralja, ki ga bodo okronali predvidoma julija na osrednji prireditvi letošnjega Tedna cvička, so danes na Malkovcu, kjer ima zidanico in vinograd, med drugim obiskali predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, direktor novomeškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda Damijan Vrtin, aktualna cvičkova princesa Maja Vovko in še aktualni kralj cvička Andrej Grabnar, ki pa bo kmalu predal krono. Golobu sta za uspeh prišla čestitati tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.

»Presenečen sem bil, ko me je danes predsednik Jurak poklical in obvestil. Za kratek čas mi je vzelo sapo in kar tresti sem se začel, kot da bi dobil koronavirus,« je z nasmehom na obrazu povedal novi kralj cvička, ki je že pred tremi leti dokazal, da prideluje odličen cviček, saj je na ocenjevanju dobil največ točk, a žal njegovo vino ni bilo v konkurenci za kralja cvička. »Novembra bom praznoval Abrahama, pa sem si dejal, da ga letos dam na ocenjevanje za kralja cvička,« pravi Golob, ki je že tretji kralj cvička z Malkovca. Pred njim sta laskavi naziv osvojila Marjan Pirc in Andrej Tratar.

»Kot kaže, je Malkovec vinogradniška gorica kraljev cvička. To območje je zelo zahtevno za obdelavo, a očitno grozdje tu zelo dobro uspeva,« meni predsednik Vinogradniškega društva Malkovec Uroš Flajs, ki je ponosen na uspeh njihovega člana. Razveselil pa se je tudi rezultata za svoj cviček, ki je na ocenjevanju med vsemi dobil najvišjo oceno (16,27), a ni bil kandidat za kralja cvička.

Jurak je povedal, da se je za kralja cvička letos potegovalo 31 vzorcev vin. »Zaradi lanske pozebe so bile ocene nekoliko nižje. Letos je naziv dobil vinogradnik z manjšim številom trt. To lahko daje spodbudo in zagon za nadaljnje delovanje vsem manjšim vinogradnikom, ki so najštevilčnejši v naši zvezi, da lahko tudi oni posegajo po najbolj laskavem naslovu,« je še dodal Jurak.

Več o novemu kralju cvička pa naslednji teden v Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: R. N.

